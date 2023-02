Que horas vai ser a votação do Senado? Saiba como acompanhar a eleição nesta quarta (1°)

O Senado Federal empossa, nesta quarta-feira (1º), os 27 parlamentares eleitos, em outubro de 2022, e escolhe o presidente da Casa. A votação está prevista para começar às 16h. A posse começa às 15h.

A cerimônia e os processos previstos para serem realizados nesse retorno aos trabalhos dos parlamentares, após o fim do recesso, será transmitido ao vivo pelo canal estatal TV Senado, tanto na televisão aberta quanto online.

Quem concorre ao cargo?

O atual mandatário, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tenta ser reconduzido ao cargo, pelo biênio 2023/2024. Ele tem o apoio dos senadores dos partidos da base do Governo Lula, além das legendas de centro. Ao portal g1, parlamentares avaliaram que a reeleição será difícil.

Contra ele, deve concorrer o ex-ministro e aliado do antigo presidente Jair Bolsonaro, Rogério Marinho (PL-RN), que tem o suporte da oposição, como PL, PP e Republicanos, mas pode também receber votos de congressistas que, na teoria, optariam pela recondução do gestor atual.

Além do dois, o senador cearense Eduardo Girão (Podemos-CE) anunciou que deve concorrer ao cargo.

Como funciona a eleição?

Na ocasião, os candidatos ao cargo têm direito a discursar e defender as próprias ideias e pretensões. Em seguida, os parlamentares realizam a votação secreta, através do uso de cédulas depositadas em uma urna.

A ordem de sufrágio é definida através da ordem de criação dos estados, assim como também ocorre na posse dos senadores.

É eleito presidente do Senado quem conseguir, no mínimo, 41 votos. Caso nenhum dos candidatos alcance o quórum, os dois mais votados seguem para o segundo turno, no entanto, não há registros do tipo na história do Brasil.

Concluída essa etapa, é iniciada a "terceira reunião preparatória", em que são eleitos os demais cargos da Mesa do Senado — composta pelo presidente da casa, dois vice-presidentes e quatro secretários, além dos suplentes destes últimos.

