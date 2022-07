PT segue estratégia de rodízio na AL-CE e prepara posse de vereador do Crato como deputado estadual

O Partido dos Trabalhadores (PT) prepara mais uma mudança de bancada na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Está na pauta da Casa e deverá ser lido nesta sexta-feira (15) em plenário o pedido de licença do deputado Elmano Freitas, líder do grupo.

O parlamentar apresentou um requerimento para se afastar por 120 dias por motivos particulares. No lugar dele, assume pela primeira vez o suplente Pedro Lobo, que é vereador no município do Crato, no Cariri.

A posse está marcada para as 11 horas desta sexta-feira. Pedro Lobo está no segundo mandato no Parlamento Municipal e se candidatou pela primeira vez ao cargo de deputado estadual em 2018, obtendo 10.838 votos.

"Estava na expectativa de assumir, é fruto de um acordo de bancada, de fazer o rodizío", disse o parlamentar.

Estratégia

Em agosto de 2021, o vereador de Fortaleza Guilherme Sampaio (PT) também tomou posse na AL-CE. Na ocasião, ele exerceu a suplência na vaga do deputado Moisés Braz.

Na mesma época, o presidente do PT no Ceará, Antônio Filho, o Conin, disse que essa é uma estratégia da sigla já visando as novas regras eleitorais.

Com o fim das coligações proporcionais, ou seja, para a disputa pelos cargos de vereador e deputado, o dirigente avaliou que dar suporte aos suplentes pode fortalecer candidaturas em 2022.

Mesmo com mandato eletivo em curso nas respectivas casas legislativas, os vereadores, de acordo com um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), têm prerrogativa de assumir a suplência sem prejuízo à vaga em que é titular.

Na Assembleia Legislativa, o PT tem a segunda maior bancada, com sete parlamentares. Uma reunião na tarde desta quinta-feira (14) deverá indicar qual parlamentar exercerá a função de liderança na ausência de Elmano Freitas.