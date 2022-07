PT articula chapa própria como alternativa caso reeleição de Izolda Cela seja preterida pelo PDT

Enquanto a cúpula do PDT Ceará não decide quem irá liderar a chapa governista no pleito deste ano para o Governo do Ceará, integrantes do PT já articulam alternativas caso a reeleição da atual governadora Izolda Cela (PDT) seja preterida pelos pedetistas. Parlamentares do PT cogitam lançar chapa própria e até já encomendaram uma pesquisa de intenções de votos para avaliar os possíveis candidatos.

Há meses, integrantes do PT passaram a defender o nome de Izolda Cela como candidata governista. Eles ameaçam romper a aliança de mais de 15 anos se o escolhido pelo PDT for o do pré-candidato e ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). Izolda e Roberto têm polarizado a disputa no grupo. Além deles, também são pré-candidatos o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão.

Um dos nomes que ganhou força nas últimas semanas, caso o PT lance chapa própria, é o do deputado estadual Elmano de Freitas (PT). Além dele, também são cotados, nos bastidores, o deputado estadual Fernando Santana e os deputados federais José Guimarães, Luizianne Lins e José Airton Cirilo.

Plano B

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Elmano disse que a prioridade da sigla, atualmente, é que Izolda seja a escolhida pelo PDT. Ele confirmou que Guimarães reforçou, na última terça-feira (12), em reunião com o ex-presidente Lula (PT), que está com o nome à disposição para comandar uma chapa própria do PT no Ceará.

Elmano de Freitas (PT) Deputado estadual “O nome dele já está colocado, temos outros nomes, então foi definido fazer uma pesquisa, temos que esperar, (o nome) vai ser discutido com o presidente Lula e Camilo. Guimarães está reafirmando que continua com o nome a disposição, acho bom… Mas acho que vai ser uma discussão, tem que esperar a pesquisa, conversar com o Camilo, ouvir os partidos, é importante a opinião do PT, mas também dos aliados”

Na manhã desta quarta-feira (13), a bancada federal do PT participou de encontro com o ex-presidente Lula (PT), em Brasília. O deputado federal José Airton, que participou do evento e já manifestou interesse em ser candidato ao Governo, disse ter cobrado de Lula um maior empenho na definição de uma eventual candidatura própria dos petistas no Ceará.

José Airton (PT) Deputado federal “Eu cobrei dele um envolvimento da nacional para resolver esse impasse, falei que é um absurdo o PT ficar esperando posição do PDT. Ele (Lula) disse que vai conversar com Guimarães e Camilo, falou que vai marcar. Eu reforcei que não podemos ficar nessa posição subalterna, humilhante”

PT-MDB

Ainda de acordo com o parlamentar, na próxima segunda-feira (18), horas antes da reunião do PDT que deve escolher o candidato para liderar a chapa governista, haverá uma reunião entre Lula e o ex-senador Eunício Oliveira (MDB). O emedebista tem adotado postura semelhante à do PT Ceará em defesa da candidatura de Izolda e de veto ao ex-prefeito Roberto Cláudio.

O ex-senador também já colocou o próprio nome à disposição para liberar uma chapa. Outra possibilidade levantada por petistas é de que Eunício integre uma chapa petista como candidato a vice-governador.