PT Ceará prepara filiação da prefeita de Icó e chega ao comando de 34 prefeituras

A prefeita de Icó, Laís Nunes, teve sua filiação ao PT aprovada na última semana. Em um ato simbólico de chegada ao partido, a mandatária recebeu, nesta quarta-feira (23), um “convite” de filiação das mãos do presidente da sigla no Ceará, Antônio Filho, o Conin.

Com o reforço da mandatária, a sigla chega ao comando de 34 prefeituras cearenses. Laís foi eleita em 2020 pelo PDT e, atualmente, está em seu segundo mandato à frente do Executivo de Icó. Em 2014, ela foi eleita deputada estadual pelo Pros, partido que, à época, abrigava o grupo liderado pelos irmãos Cid e Ciro Gomes (PDT).

Novos quadros do PT

Desde o ano passado, na esteira da campanha e da eleição do presidente Lula (PT) e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o PT tem anunciado, com frequência, a chegada de novos prefeitos.

Também contribuiu para isso o racha interno que vive o PDT, maior partido do Ceará em número de prefeituras, além da projeção nacional do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT).

34 Prefeituras no Ceará são comandadas por prefeitos do PT

No último dia 16, a prefeita de Jati, Mônica Mariano, foi anunciada no partido. Ela foi eleita pelo PSD em 2020.

Soma-se à mandatária como recém-filiados os prefeitos Flávio Teixeira Filho, eleito pelo PTB e atual gestor do município de Amontada; Tiago Ribeiro, ex-Cidadania e administrador de Cascavel; e Cícero Figueiredo, de Milagres, que migrou do PDT.

No ano passado, o PT ainda filiou outros 12 prefeitos egressos de siglas como PDT, PSB, PCdoB, Psol e Republicanos.