Prefeita de Jati deixa o PSD e se filia ao PT; gestora é a quarta atraída pelo partido no Ceará

A prefeita de Jati, Mônica Mariano, anunciou nesta quarta-feira (16) a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores. Eleita pelo Partido Social Democrático (PSD) em 2020, a gestora irá formalizar a chegada na nova sigla durante um evento na próxima sexta-feira (18).

"Estou passando aqui para convidar todos vocês para celebrar comigo este momento muito especial: a minha filiação ao PT, o partido do nosso presidente Lula e de muitos amigos, como o governador Elmano e o ministro Camilo Santana", sinalizou a política em uma postagem nas redes sociais.

O ato de filiação contará com a presença do secretário de Agricultura do Ceará, Moisés Bráz, e do deputado federal e líder do Governo Federal na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Ambos são lideranças dentro da legenda que receberá Mariano.

Com a chegada da chefe do Executivo jatiense, chega a quatro o número de mandatários cearenses atraídos pelo diretório estadual do PT em pouco mais de três meses.

Soma-se a Mônica Mariano os prefeitos Flávio Teixeira Filho, eleito pelo PTB e atual gestor do município de Amontada; Tiago Ribeiro, ex-Cidadania e administrador de Cascavel; e Cícero Figueiredo, de Milagres, que migrou do PDT.

Trabalho que antecede eleição

Desde o ano passado, o Partido dos Trabalhadores deu um salto no número de prefeitos filiados e se tornou o segundo no número de prefeituras no Ceará, ficando atrás apenas do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

A estratégia de ampliação teve início ainda em 2022, em meio ao impasse de quem seria o candidato governista para comandar o Estado, quando a sigla ganhou 12 novos mandatários que, insatisfeitos, se desfiliaram de siglas como PDT, PSB, PCdoB, Psol e Republicanos.

O arranjo, também visto em outras agremiações partidárias, antecipa a definição de chapas competitivas para o pleito eleitoral de 2024.

Em julho, membros com expressão no diretório cearense, como o governador Elmano de Freitas, a senadora Augusta Brito e o próprio José Guimarães, se reuniram com correligionários para traçar o planejamento para a disputa do próximo ano.

No encontro, os petistas defenderam a expansão da sigla no Estado e reforçaram a parceria do governador com a tática do PT, de olho nas prefeituras.