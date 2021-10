Promotor lamenta politização das polícias e alerta para o risco de crimes militares

"Eu vejo com muita cautela e até com certo pesar, movimentos político-partidários dentro das corporações militares. O que é vedado, não é permitido. Militar é militar", alerta o promotor, ao reforçar que ao se envolverem em política militares podem encorrer em crimes graves previstos no Código Penal Militar.

O promotor comparece à comissão nesta terça-feira (19), após aprovação de requerimento do presidente do colegiado, deputado Salmito Filho (PDT), para tratar das nuances do Código Penal Militar em relação a atuação dos profissionais de Segurança enquadrados na categoria.

Resquícios do motim

A CPI investiga a participação das associações militares no motim da PM do Ceará no início do ano passado no Ceará.