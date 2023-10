Professores protestam contra aprovação de projeto de lei que exige testes psicológicos da categoria

Professores da rede municipal de ensino protestaram na Câmara Municipal de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (31), contra a aprovação do Projeto de Lei 0522/2018, segundo o qual a Prefeitura de Fortaleza pode exigir que trabalhadores da Educação da rede municipal sejam submetidos a testes psicológicos e psiquiátricos a cada ano.

O relator do projeto, Dr. Vicente, que antes havia dado parecer favorável à proposta, esteve com os professores no protesto, se colocando contrário ao projeto.

De autoria do vereador Jorge Pinheiro (PSDB), o projeto de lei foi aprovado pela Câmara na semana passada e seguiu para sanção do prefeito José Sarto, que na segunda-feira (30), que decidiu vetar a proposição. A proposta é criticada por professores e pelo Conselho Regional de Psicologia. O argumento é que, na prática, há problemas que vão desde aspectos técnicos à falsa ideia de que é possível prever que pessoas estejam suscetíveis a surtos e problemas mentais agudos apenas com a realização de testes.

A categoria pede que o legislativo rejeite a pauta, que irá para a redação final, e aguarda ser recebida por uma comissão da casa para essa discussão.

Para a professora Ana Cristina Guilherme, presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute), o projeto é inconstitucional, uma vez que um vereador não pode legislar sobre o orçamento do Município.

"Esse projeto já tem um vício de origem porque quando ele determina uma norma de examinar todos os trabalhadores em Educação anualmente precisa de custeio desse projeto. Vai ser financiado por quem esse aparelhamento da saúde? Porque não é pouca coisa você ter que fazer anualmente um exame psicológico e psiquiátrico de todos os trabalhadores da Educação. Então, primeiro de tudo, ele já é inconstitucional porque o vereador não pode legislar o orçamento do Município. Aí a gente já pergunta de qual [setor] vai ser o orçamento, porque não pode ser o da Educação, e a Saúde nós estamos vendo que não está dando conta de atender a demanda do povo de Fortaleza", criticou.

Por sua vez, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereador Lúcio Bruno, disse que não irá assinar a matéria e pretende engavetar o projeto.

Categoria alega discriminação

Ainda conforme Ana Cristina, o projeto tem caráter discriminatório contra a categoria por considerar professores um risco às escolas, ao invés de propor políticas de apoio à saúde dos trabalhadores.

"A gente entende que há um adoecimento social, reconhecemos isso, mas não há nada na nossa categoria, percentualmente, maior que nas outras. Então por que só os professores? [...] Ele [projeto] não está propondo uma política de saúde da Educação, que seria interessante, não é uma preocupação com a saúde dos alunos, dos professores, não é isso. Ele coloca como se houvesse uma pesquisa feita por ele de índices alarmantes de professores doentes psiquiátricos que oferecem risco às escolas, e não podemos tolerar porque achamos que isso é discriminação. E nós lamentamos muito esse consenso da Câmara de votar esses projetos de aberrações indicativas", afirmou.

O vereador Jorge Pinheiro, autor do projeto, foi procurado pelo Diário do Nordeste no plenário da Câmara, mas o parlamentar disse que somente depois irá se manifestar.