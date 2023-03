Procurador de Tocantins diz que 'comissionado não adoece como efetivo' e gera polêmica; veja vídeo

O procurador de Justiça Marco Antônio Alves Bezerra, do Ministério Público do Tocantins (MPE-TO), gerou polêmica recentemente ao afirmar, em reunião com outros procuradores, que servidores comissionados não adoecem como efetivos e que "a estabilidade é insalubre" no funcionalismo público. Informações são do g1.

De acordo com o portal, o caso aconteceu na última segunda-feira (6), quando o colegiado votava uma proposta para criar três novos cargos comissionados nos quadros do Ministério Público. Durante o processo, enquanto alguns discutiam a necessidade de um estudo sobre uma possível redistribuição de pessoal ou realização de concurso público, Marco Antônio pediu a palavra e disse:

Marco Antônio Alves Bezerra Procurador de Justiça de Tocantins Nós entendemos que temos aí um quadro deficitário, tanto de promotor como da atividade meio também. Eu também tenho meus senões em relação aos cargos efetivos e comissionados. Eu gosto muito do comissionado, gosto muito do comissionado exatamente porque o comissionado não adoece".

Questionado pelos colegas sobre evidências da afirmação, ele prosseguiu: "Eu mostro para você o levantamento que tenho no meu gabinete. Mostro para você que o comissionado não adoece como o efetivo. Eu cheguei à conclusão de que a estabilidade é insalubre, na época". Assista:

Repercussão

O vídeo da sessão foi divulgado nas redes sociais e repercutiu, principalmente, entre servidores comissionados. Segundo o g1, o presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Tocantins, Carlos Rogério, afirmou que há a necessidade de realização de concurso público e afirmou que 60% dos servidores atuais do órgão são comissionados.

"A Constituição [Federal] diz que tem que ser preservado o concurso público em toda instituição. Se nós, Ministério Público, cobramos das outras instituições o concurso público, nós também temos que dar exemplo", argumentou.

A presidente da Associação dos Servidores Administrativos do Ministério Público (Asampe), Alane Torres, também ressaltou a quantidade de cargos comissionados existente atualmente e a necessidade de cargos efetivos.

"Estamos com um quadro de cedidos imenso, um quadro de comissionados imenso, mais necessidade e agora cogitando contratações temporárias. Então, se há uma sinalização de déficit de mão de obra, o que precisa ser feito é um levantamento coerente com as funções e necessidades do órgão, compatível com as necessidades permanentes do órgão e de acordo com as nossas atribuições, para que se planeje um concurso público para suprir essa demanda", alegou Torres.

"Estabilidade e efetividade são bens fundamentais para o bom funcionamento do poder público, inclusive imprescindíveis para garantir atuação independente de pressões políticas em instituições como o próprio Ministério Público", reforçou, em nota, o Sindicato dos Servidores Públicos do Tocantins (Sisepe).

O que disse o Ministério Público

Em nota enviada ao g1, o Ministério Público do Tocantins informou que sua posição institucional é de reconhecimento da atuação dos servidores públicos como fator "indispensável para a garantia dos direitos e do bem-estar dos tocantinenses".

Disse, também, que tem dialogado com os servidores e executado medidas em favor da qualificação deles, bem como da valorização e do aperfeiçoamento das condições internas de trabalho. "A instituição destaca ainda que possui um quadro interno de servidores extremamente dedicados e ciente da relevância do seu trabalho, fator primordial para que o Ministério Público exerça com qualidade sua atribuição constitucional de defesa das leis e da cidadania", completou o texto.