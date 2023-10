Primeira edição do 'Vem pra Alece' ocorre com serviços, visitas guiadas e apresentações culturais

Iniciativa da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a primeira edição do "Vem pra Alece" ocorreu neste domingo (22) e contou com a disponibilização de uma série de serviços para a população, além de apresentações culturais, rodas de conversas e a oportunidade de conhecer as instalações da casa legislativa. Presidente da Casa, o deputado estadual Evandro Leitão (PDT) ressaltou que esta edição será a "primeira de várias que nós teremos no decorrer dos próximos meses".

"Temos aqui todos os serviços disponibilizados pela Assembleia Legislativa e aqui nós apresentando para a população fortalezense, para a população cearense. É um momento que nos orgulha bastante, nós estarmos tendo esse contato com o povo e a população tendo a condição de acompanhar tudo que está sendo feito pela Assembleia", ressaltou.

Do lado de fora do prédio principal da Alece, a população teve acesso aos serviços de diversos órgãos — os mesmos que são disponibilizados diariamente pela Casa. Dentre eles, o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a Procuradoria Especial da Mulher e a Casa do Cidadão.

Foi atrás dos serviços deste último, que a pensionista Maria Helena Barbosa, de 85 anos, trocou a ida à missa semanal para participar do "Vem pra Alece". Além da documentação, ela disse que a participação no evento teve outro objetivo. "Eu gostei de ver as pessoas, aí vim", disse ela animada, explicando que mora perto da Assembleia Legislativa. Ela fez a emissão do RG e também a carteira digital do idoso — esta última também disponibilizada digitalmente para pessoas do espectro autista.

Legenda: Aos 85 anos, Maria Helena aproveitou o "Vem para Alece" para tirar documentação e "ver as pessoas" Foto: Kid Jr.

A cuidadora Samile Maria e o filho Sanzio Duarte, de 15 anos, também aproveitaram os serviços da Casa do Cidadão para fazer a emissão do RG. "Está ótimo o atendimento, excelente. O pessoal muito bacana", elogiou.

Conhecendo o legislativo

Durante a manhã, também foram realizadas visitas guiadas às instalações da Assembleia Legislativa iniciando pelo Memorial Deputado Pontes Neto, que conta um pouco a história do Poder Legislativo no Ceará.

Na vista, é possível conferir versões antigas da urna usada para votação, identidade de ex-deputados estaduais, além de um mural com todos os parlamentares constituintes de 1947 — no espaço reservado para cada um, é possível ver objetos pessoais dos deputados como identidades, medalhas e mesmo o coldre de um revólver.

Legenda: No Memorial Deputado Pontes Neto é possível conhecer um pouco da história do parlamento cearense Foto: Kid Jr.

Membro da Associação do Henrique Jorge, Sílvia Helena ficou animada após visitar o memorial. "Eu morei aqui pertinho faz muitos anos, mas sinceramente estou surpresa porque nunca vi essa parte. Eu conheci mais a parte do plenário, mas essa parte nunca. Muito bom, muito bonito, achei muito legal", disse. "Nós vimos (fotografias) a Praça da Sé antigamente, o Forte, o Museu do Ceará, que agora está para reforma".

Legenda: Lucca Brasileiro Canamary aproveitou a visita ao plenário da Alece para experimentar a cadeira de presidente Foto: Kid Jr.

A visita guiada também incluiu a vista ao plenário da Assembleia Legislativa, onde ocorrem as sessões semanais das quais participam deputados e deputadas estaduais. Lucca Brasileiro Canamary aproveitou a primeira visita no espaço para experimentar a cadeira de presidente da Alece.

"Minha mãe trabalha aqui, então já vim algumas vezes, mas não aqui no plenário", disse. Ele disse que "vai pensar ainda" se vai ser deputado quando crescer, mas que a vista da cadeira de presidente é boa. "Dá pra ver tudo, acho que é bom para o presidente", confirmou.

Atendimentos médicos e de beleza

Quem participou da primeira edição do "Vem pra Alece" também pode ter acesso a serviços como corte de cabelo e maquiagem, além de ser possível fazer exame de glicemia e verificação de pressão arterial. Restauradora do Memorial da Alece, Edwiges Pinheiro aproveitou o dia atípico na rotina para checar a saúde.

"Estou aproveitando para fazer averiguação da saúde. (...) Um dia bem atípico, uma iniciativa muito boa. A Assembleia é isso, a Casa do Povo, tem que abrir as portas e isso aqui é uma maneira", ressaltou.

Legenda: A população podia se maquiar ou cortar o cabelo durante o "Vem para Alece" Foto: Kid Jr.

Teve também quem aproveitou o momento para participar de uma sessão de acupuntura. Foi o caso da estudante Catarina Landim. "Eu tenho hérnia de disco e tenho artrose ou artrite, vou descobrir ainda. Hoje, eu vim com uma dor lombar, os dedos nem se fala. Eu vim fazer acupuntura aqui e realmente funciona", detalha.

Além do atendimento durante o evento ter aliviado as dores, ela conta que saiu com indicação para continuar fazendo o acompanhamento no departamento médico da Alece. "Eu morria de medo, foi a primeira vez. Agora, eu perdi o medo. Vou vir agora e aproveitar esse serviço", disse.

O presidente da Alece, Evandro Leitão, ressalta que boa parte dos serviços disponibilizados estão disponíveis para a população diariamente nos prédios da Casa.

Evandro Leitão Presidente da Alece "Hoje nós temos um rol de serviços que são ofertados à população fortalezense e cearense. Nós temos serviço na área de saúde; na área da assistência social; na área da educação, com a Universidade do Parlamento; nós temos serviço na área da mulher, na questão da violência contra a mulher, que é com a Procuradoria Especial da Mulher; nós temos o Procon que é o órgão de defesa do consumidor; nós temos o serviço de proteção contra criança adolescente. Enfim, nós temos diversos serviços realizados pela Assembleia Legislativa, que a população precisa conhecer esses serviços e nada melhor do que conhecer quando nós abrimos a porta da nossa casa".

Senadora e ex-deputada estadual, Augusta Brito (PT), ressaltou a importância que estar perto da população tem para o mandato parlamentar. "Quando eu estive aqui, eu percebi a diferença de ter um presidente que quer realmente aproximar da população e eu acho essencial estar presente em todos os espaços que for para fortalecer o mandato. A gente só pode fortalecer o mandato, ouvindo as pessoas", ressaltou.