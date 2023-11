Futura chanceler da Argentina entrega convite a Lula para posse de Milei

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar da sua posse no dia 10 de dezembro. O convite foi entregue pela deputada eleita Diana Mondino, futura chanceler, enviada para se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em Brasília, neste domingo (26).

Em carta entregue, o argentino deseja um "trabalho frutífero e construção de laços" durante o seu período no comando do país vizinho e o mandato de Lula no Brasil.

De acordo com Diana Mondino, a conversa com o ministro das Relações Exteriores "foi excelente". As informações são do Estadão.

Apesar do convite, Lula não deve comparecer à posse de Milei. Durante a campanha eleitoral, o argentino chegou a chamar o presidente brasileiro de "comunista" e disse que não se reuniria com Lula em caso de vitória.

Além disso, o petista apoiou abertamente o rival derrotado de Milei, o peronista Sergio Massa. Um representante brasileiro diplomático deve comparecer à cerimônia de posse de Milei.