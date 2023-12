Presidente do PT Ceará aponta critérios para definição de candidatura à Prefeitura de Fortaleza

Em meio à crescente disputa em torno do nome que vai representar o PT nas eleições em Fortaleza, o presidente estadual do partido, Antônio Filho (Conin), elenca critérios que serão considerados nessa discussão. O governador Elmano de Freitas (PT) já mencionou alguns nomes estudados, mas a lista cresce com a confirmação da filiação do deputado Evandro Leitão.

Para Conin, o importante é escolher uma candidatura que unifique a base do Governo Elmano na Capital para implementar o projeto de gestão petista na cidade.

"Precisamos apresentar (um programa), considerando, inclusive, a presença de quem já governou a cidade, então nós temos muita experiência e conhecimento de Fortaleza, já governamos a cidade tanto com Maria Luiza Fontenele quanto duas vezes com Luizianne e precisamos apresentar um bom programa, escolher uma candidatura que nos agregue, que nos unifique e que nos coloque em condições bastante competitivas na eleição, que não vai ser nada fácil, vai ser bastante disputada", avalia o dirigente.

"Eu acho que um prefeito ou prefeita aliado ao Governo do Estado ou Governo Federal conseguirá, no mais curto espaço de tempo possível, dar conta, dar respostas e enfrentar os problemas que a cidade está enfrentando", acrescenta, em declaração feita nesta segunda-feira (11).

Pré-candidaturas

Em julho, durante entrevista à Live PontoPoder, do Diário do Nordeste, o governador Elmano apontou quatro figuras cotadas para as eleições em Fortaleza. São elas: a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins, a deputada estadual Larissa Gaspar, o deputado estadual em exercício e presidente do diretório municipal Guilherme Sampaio e o assessor especial de Assuntos Municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno.

Já naquela época, o gestor chegou a mencionar que Evandro Leitão seria considerado se fosse colocado à disposição de uma aliança.

"Ele colocando o nome dele à disposição, pode ser pelo PT ou não... Se o Evandro Leitão colocar o nome dele à disposição de uma aliança e ele é da nossa articulação política, efetivamente o nome dele tem que ser considerado", disse Elmano naquela ocasião.

Cerca de cinco meses depois, o deputado entregou seu pedido de filiação ao PT, dando início oficial à articulação pela sua candidatura. Na mesma data, nesta segunda, Conin afirmou que Evandro se tornou uma "opção" dentro do partido.

A escolha deve ficar para março do próximo ano e a cargo do diretório municipal. Apesar disso, Conin lembrou que a definição pode sofrer interferência de instancias superiores, como a Executiva Nacional.

"Esse debate vai ser feito pelo PT de Fortaleza inicialmente. Depois, se for o caso, a Direção Nacional acompanha isso. Eu confio muito que o presidente (do diretório municipal) Guilherme terá habilidade, condições de conduzir esse processo em Fortaleza ao seu tempo", observou.

Reforços no PT

Além de Evandro, o PT trabalha para formalizar a filiação de cerca de 10 prefeitos nos próximos dias. Quatro deles já estão aprovados pela Executiva Estadual, como é o caso de Professor Marcelão (São Gonçalo do Amarante), Ítalo Brito (Nova Olinda), Laís Nunes (Icó) e José Ferreira Mateus (Itatira).