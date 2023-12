Prefeito de São Gonçalo do Amarante puxa a fila dos gestores que vão se filiar ao PT; veja lista

Lideranças de comando do Partido dos Trabalhadores no Ceará correm em duas frentes para realizar um grande evento no Ceará no próximo sábado (16): a filiação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que depende apenas de alguns ajustes, e também de um grupo de prefeitos do Interior que se agregam à legenda. Pelo menos, quatro gestores já estão de malas prontas para o PT.

O comando estadual petista corre para resolver o local do evento e, ao mesmo tempo, conversa com lideranças locais para aumentar a lista dos prefeitos que vão se filiar à legenda. Os nomes foram confirmados à coluna pelo presidente estadual do PT, Antônio Conin. Este movimento pré-eleitoral, embora ainda cedo, pode tornar PT o maior partido em atuação no Estado, em substituição ao PDT, que enfrenta uma crise de desfiliações após o racha ocasionado na eleição de 2022.

Veja também O prefeito de São Gonçalo do Amarante, Marcelo Teles, o Professor Marcelão, é o que puxa a fila de filiações ao Partido dos Trabalhadores. Eleito pelo União Brasil em 2020, o gestor se aproximou do grupo governista e deverá ser candidato à reeleição no Município.

Além da aproximação com o governo Elmano, Marcelão tem como adversário no município o ex-prefeito Cláudio Pinho (PDT). Eleito deputado e ligado ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio e ao prefeito José Sarto, Pinho se tornou um dos nomes fortes na oposição a Elmano na Assembleia. Ele tem planos, inclusive, de ser candidato em São Gonçalo. Novos nomes

Legenda: A ex-deputada Laís Nunes lidera um grupo político no município do Centro-Sul do Estado Foto: Alece Outra que chega ao partido é a prefeita de Icó, Laís Nunes. Ela vai deixar o PDT para se filiar ao partido do governador Elmano de Freitas. Laís e o esposo, ex-deputado Neto Nunes mantém um grupo de lideranças na região. Reeleita, Laís não pode mais ser candidata em 2024.

Outro dois filiados no evento de sábado vão trocar o PP pelo PT. O prefeito de Nova Olinda, Ítalo Brito, é ligado ao deputado federal Idilvan Alencar. Ele vai deixar o partido para se filiar à sigla do ministro da Educação Camilo Santana.

Ítalo também não poderá ser candidato à reeleição, mas já trabalha um nome próximo que é o secretário Leonardo Brito. Ele também vai se filiar a Legenda, apurou esta coluna.

Por fim, outro nome que chega ao PT é o prefeito de Itarira, José Ferreira Mateus, o Zé Vidal. Também filiado ao PP, o gestor deverá concorrer à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores.