Prefeitura de Lavras da Mangabeira decreto luto por morte de estudante de Medicina na Paraíba

A Prefeitura de Lavras da Mangabeira, no Ceará, decretou luto de três dias por conta do falecimento da jovem Mariana Tomaz de Oliveira, registrado no sábado (12).

"Neste momento de profunda dor e pesar, a administração municipal, através do Prefeito, juntamente com secretários e demais funcionários, manifesta aos familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências pela partida precoce", diz a nota publicada na manhã deste domingo (13).

Foto: reprodução/Instagram

Nota de pesar

O ex-senador Eunício Oliveira usou as redes sociais para lamentar o falecimento da prima em segundo grau. "Mariana era apaixonada pela medicina, sonhava em exercer sua vocação de cuidar das pessoas através da profissão que escolheu. Uma jovem que teve seu futuro promissor interrompido de maneira tão abrupta!", escreveu.

A estudante cearense foi encontrada morta com sinais de estrangulamento na cidade de João Pessoa, na Paraíba. O namorado da vítima foi preso como suspeita de ter cometido o crime.

"Manifesto minha solidariedade a todos os familiares e amigos que hoje sofrem com essa grande perda, em especial aos seus pais Bosco Oliveira e Francilene Tomás, e ao seu irmão Gustavo Oliveira", completou Eunício.

O deputado Danniel Oliveira também usou as redes sociais para lamentar o falecimento. "É com enorme pesar que recebi a notícia do falecimento da jovem Mariana Oliveira. Uma menina inteligente, meiga, alegre, cheia de sonhos e querida por todos em nossa Lavras da Mangabeira", pontuou.