Prefeito de Santa Quitéria é afastado por suspeita de corrupção e alega "perseguição política"

Uma ação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) na manhã desta terça-feira (11) afastou o prefeito Braguinha (PSB), de Santa Quitéria, por suspeita de corrupção. Outros quatro secretários deixaram o cargo temporariamente no município. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão envolvendo também empresários em Fortaleza, Caucaia e Sobral. Os investigados são suspeitos de crimes como peculato, falsidade material e ideológica.

De acordo com o MPCE, buscas foram realizadas nas residências do prefeito, dos atuais secretários, de ex-secretários municipais e empresários da região e na sede das empresas investigadas e em postos de combustíveis da cidade.

Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e documentos relacionados aos contratos investigados.

A investigação começou ainda no ano passado, a partir de uma denúncia feita por vereadores do município. Os parlamentares alegaram gastos excessivos na Prefeitura de Santa Quitéria em postos de combustível na cidade.

À época, os parlamentares denunciaram gastos com combustíveis para a frota da Prefeitura. Segundo os vereadores, só em 2021, o gasto foi de R$ 3.321.140,99, o que seria incompatível com os valores gastos em outros municípios do mesmo porte.

O Poder Judiciário determinou ainda encerramento dos contratos da Prefeitura com as empresas investigadas, que atuam na prestação de serviços de limpeza pública e abastecimento de veículos.

Outro lado

O prefeito Braguinha, através das redes sociais, se posicionou sobre a ação do MP. "O jogo só acaba quando o juiz apita", escreveu o gestor. Ele também disse que está sofrendo "perseguição política" no município.

"Hoje, tivemos a oportunidade de vivenciar o quanto a arrogância, ganância e a busca pelo poder é implacável.

Seguimos fortalecidos com nosso propósito de construir uma Santa Quitéria melhor para todos de forma limpa e transparente, não baixaremos a cabeça diante dos ataques e investidas que estamos sofrendo", disse o prefeito.