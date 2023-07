Prefeito de Pedra Branca denuncia agressão contra ex-prefeito do município

O prefeito da cidade cearense de Pedra Branca, Matheus Gois, usou as redes sociais para denunciar uma agressão contra o pai e ex-prefeito do município, Antônio Gois, de 77 anos. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo Matheus Gois, o ex-gestor estava em uma confraternização com amigos em um restaurante, na noite deste domingo (16), quando foi atacado pelas costas. O agressor, segundo o prefeito, faz parte de grupo político contrário à atual gestão.

A agressão foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram a vítima sentada em uma mesa conversando com outras seis pessoas, quando um homem rodeia o grupo.

Em seguida, o suspeito ataca Antônio Gois por trás e o derruba no chão. Nesse momento, o ex-prefeito é amparado pelas pessoas no local, enquanto o agressor observa. Pelas imagens, é possível perceber que ocorre uma discussão e, logo após, o homem é afastado pelas testemunhas.

"É inaceitável tal ato cometido por esse indivíduo que é ligado a um grupo político adversário ao nosso, que, logo em seguida ao ocorrido, deu guarida a esse agressor covarde, como mostram as imagens do vídeo", escreveu Matheus Gois.

"Esses indivíduos só mostram ao nosso povo o nível de pessoas que são, querendo se tornar lideranças políticas, mas agindo de forma covarde contra a honra e a integridade física de um homem que só buscou fazer o bem a toda Pedra Branca. Nesse momento, nosso único sentimento é de indignação contra esse covarde, mas acreditamos primeiro na justiça de Deus e nas autoridades legais que irão tomar todas as providências legais cabíveis contra esse covarde agressor", disse o prefeito na publicação.

Caso é apurado pela Delegacia Municipal de Pedra Branca

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) disse que apura as circunstâncias de uma lesão corporal registrada, nesse domingo (16), no município de Pedra Branca, após ser registrado um Boletim de Ocorrência (BO).

"O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Pedra Branca, unidade que realiza diligências para concluir o fato", disse a corporação.