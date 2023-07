Prédio do Ministério de Alckmin é evacuado por suspeita de bomba, mas ameaça é descartada

A sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) - foi evacuado, nesta quarta-feira (26), após uma ameaça de bomba. Uma mala de viagem foi deixada em uma garagem do prédio, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Em cima do objeto, teria um bilhete escrito: “Agradecendo a Deus”, juntamente a um exemplar da Constituição Federal.

O chefe da pasta participava de um evento no Palácio do Planalto e não estava no local no momento da evacuação. Alckmin segue na sede da Vice-Presidência, no Palácio do Planalto, onde permanecerá por todo o dia.

POLÍCIA ACIONADA

Equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em coordenação com a Polícia Federal, Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros, foram direcionadas para o local por volta das 11h desta quarta-feira (26).

Todo o local foi evacuado, com a chegada das forças de segurança, e foi dado início as buscas por artefatos explosivos. A operação foi encerrada, após nenhum explosivo ter sido encontrado, e o prédio foi liberado para circulação às 13h30.