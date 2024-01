Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes assume presidência do Psol na capital

O produtor cultural Técio Nunes (Psol) assumiu a presidência municipal do Psol em Fortaleza neste sábado (27) em convenção municipal do partido. Ele é um dos pré-candidatos da sigla à Prefeitura de Fortaleza.

Durante discurso, Nunes ressaltou a tarefa de "unir o partido" para "se construir como alternativa política de esquerda" para disputa eleitoral de 2024. Ele foi escolhido após a chapa que integrava - "Psol Popular" - receber 35 votos, vencendo a chapa "Psol Vivo, Independente e Democrático", que teve 18 votos.

Como dirigente municipal, ele deve liderar as articulações do partido tanto para as candidaturas ao Legislativo como para a escolha de quem irá representar o Psol na candidatura ao Executivo municipal.

Nunes teve a pré-candidatura lançada pelo presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchôa, durante a Live PontoPoder do último dia 11. Os dois integram o mesmo campo político dentro do Psol, que tem também a secretária de Juventude do Governo do Ceará, Adelita Monteiro (Psol).

Até o momento, o Psol tem duas pré-candidaturas. A professora Maya Elis (Psol) também colocou o nome a disposição para representar o partido em outubro.

Após assumir a presidência municipal, Técio Nunes destacou a prioridade do partido de percorrer os bairros de Fortaleza.

"Nós temos uma tarefa de se organizar nesses bairros, caminhar nesses bairros, pensar em tarefas, pensar em iniciativas programáticas que joguem o partido para fora e que a gente faça um novo processo, não só de disputa, mas de debate da nossa cidade e das periferias", disse.