PontoPoder Cafezinho: perguntas e respostas para entender o conflito entre Israel x Hamas

O episódio #107 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (14) deixa um pouco o foco da política local e nacional e aborda questões internacionais. Desta vez, o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Para esta edição, o podcast convidou para responder os principais questionamentos acerca do tema a pesquisadora Nathalia Quintiliano.

Este episódio explica o que é o Hamas, por que a Palestina é alvo de disputa, como as organizações humanitárias estão agindo diante do conflito e o que o Brasil tem feito nesse sentido.

A apresentação e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes. Nesta edição, a produção é de Luana Barros.

