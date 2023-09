PontoPoder Cafezinho: O que Capitão Wagner prepara para as eleições de 2024 em Fortaleza

O episódio #104 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (23) traz as estratégias e impressões de Capitão Wagner (União) para as eleições de 2024. O ex-deputado é presidente do União Brasil no Ceará, secretário de Saúde de Maracanaú e principal nome da oposição no Estado.

Para Wagner, correligionários podem ter bom desempenho em algumas das principais cidades cearenses, a exemplo de Caucaia e Maracanaú. Já na Capital, o secretário comentou sobre o destino do PL – aliado no ano passado – no pleito municipal.

Ele reconhece a relevância do partido, mas também pondera sobre decisões internas importantes. “Parte do PL está dentro do Governo Sarto, vereadores do PL estão apoiando, secretários são do PL (...) então o PL vai ter que definir se vai ter candidatura própria e aliança, se for lançar, definir quem é o melhor nome, então há uma indefinição no PL como há no PT”, disse.

Assuntos relacionados

Wagner também avaliou as investidas do PDT e do PT – em ordem, nos governos municipal e estadual, respectivamente – em Fortaleza e o cenário que deve encontrar como candidato diante dos adversários.

A apresentação, produção e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes. O convidado da semana é o repórter de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcast