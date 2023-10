PontoPoder Cafezinho: guerra entre Cid Gomes e André Figueiredo implode PDT no Ceará

O episódio #106 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (7) aborda os impactos pré-eleitorais da disputa entre André Figueiredo e Cid Gomes pelo comando do PDT no Ceará.

Após um clima quente na última reunião do partido entre os dirigentes, o deputado federal decidiu encerrar a licença e voltar à presidência do PDT Ceará.

No mesmo dia da decisão, o senador Cid Gomes reuniu aliados pedetistas e anunciou que iria convocar uma reunião do partido para definir se a legenda faria uma nova eleição da Executiva estadual.

O cenário no partido escancara um clima de divisão interno visto desde as eleições do ano passado quando a sigla decidiu no voto lançar Roberto Cláudio ao Governo do Estado.

Para comentar o assunto, recebemos nesta semana a editora e colunista de política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma, e o repórteres de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante.

A apresentação, produção e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcast