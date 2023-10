PontoPoder Cafezinho: Entrevista com o senador Cid Gomes, presidente do PDT Ceará

O episódio #108 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (21) é uma entrevista com o senador Cid Gomes (PDT). O parlamentar é presidente do PDT Ceará, eleito na última segunda-feira (16) em votação judicializada por membros do partido.

Cid foi entrevistado pelos editores de política, Wagner Mendes e Jéssica Welma. O ex-governador falou da relação com o irmão Ciro Gomes, dos prognósticos eleitorais em 2024 e do futuro do PDT em âmbito local.

A apresentação e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

