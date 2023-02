PontoPoder Cafezinho: entenda o que é o cartão corporativo

O episódio de número #71 do podcast PontoPoder Cafezinho desta sexta-feira (10) traz um panorama sobre as regras do uso do cartão corporativo pelos governos federal, estaduais e municipais ao longo dos anos.

Com a divulgação, no começo do ano, dos gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por meio do dispositivo, o assunto ganhou visibilidade. As despesas ultrapassam os R$ 75 milhões, segundo o Portal da Transparência, em estabelecimentos e métodos considerados suspeitos. Por isso, foram demandadas investigações sobre o mecanismo na gestão passada.

O cartão pode ser usado para o pagamento de produtos e serviços dentro do funcionalismo público que demandem tempo mais ágil de operação. O uso, então, tem que estar dentro desta e de outras regras, sendo, também, acompanhado pelos órgãos de controle.

Na edição do programa, o editor e colunista Wagner Mendes recebe a repórter do Sistema Verdes Mares Thatiany Nascimento.

O podcast PontoPoder Cafezinho discute os principais assuntos da cobertura política cearense e nacional, sempre nas manhãs das sextas-feiras.

O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

