Polícia Militar do Ceará terá aporte de R$ 2,3 bilhões em recursos do Orçamento para 2023

A Polícia Militar terá um aporte de R$ 2,3 bilhões em 2023. É o que prevê o projeto de lei orçamentária anual (PLOA) para o próximo ano. A corporação vai receber R$ 393 milhões a mais do que o valor de 2022 e R$ 507 milhões do que em 2021.

O valor destinado à PM em 2023 é o maior aporte dentro da área da Segurança Pública, que prevê R$ 4,6 bilhões em receitas e despesas.

A maior fatia da verba destinada à Polícia Militar é para custeio da folha da corporação. Ao todo, serão R$ 2 bilhões destinados ao pagamento de pessoal e encargos - R$ 340 milhões a mais do que o aplicado neste ano.

Há, ainda, a previsão de R$ 5,5 milhões para a folha complementar da categoria e R$ 445 mil para assistência aos policiais e dependentes.

O orçamento de 2023 também prevê melhorias para os equipamentos da categoria, com R$ 120 milhões para a manutenção e funcionamento da frota de veículos; R$ 15 milhões para a aquisição de vans e contêineres para instalação de bases móveis; R$ 10,9 milhões para a construção de novas unidades; e R$ 3,5 milhões para a compra de máquinas, equipamentos e novos veículos.

Segurança

Para a despesa com da Polícia Civil, o orçamento prevê R$ 748,9 milhões - o segundo maior valor da Segurança. Outros R$ 693,7 milhões estão reservados para a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), R$ 260,2 milhões para o Corpo de Bombeiros; R$ 173,1 milhões para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social; e R$ 147,3 milhões para a Perícia Forence (Pefoce).

A votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Governo do Ceará deve ser votada nesta terça-feira (20) na Assembleia Legislativa do Ceará.