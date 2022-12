Podcast PontoPoder Cafezinho: tira-dúvidas sobre o pagamento dos precatórios do Fundef a professores

O episódio #65 do podcast PontoPoder Cafezinho desta sexta-feira (30) traz os últimos detalhes sobre o pagamento dos precatórios do Fundef aos professores cearenses.

O montante de R$ 745 milhões deverá ser depositado nas contas dos trabalhadores nas próximas semanas.

Na edição do programa, os repórteres Igor Cavalcante e Luana Barros tiram dúvidas enviadas pelos professores sobre os trâmites do pagamento.

A apresentação do podcast é do editor e colunista do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

O podcast PontoPoder Cafezinho discute os principais assuntos da cobertura política cearense e nacional, sempre nas manhãs das sextas-feiras.

O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

