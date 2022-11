PL diz desconhecer relatório e afirma que não pretende pedir anulação das eleições, diz jornal

O Partido Liberal (PL), do qual faz parte o presidente Jair Bolsonaro, negou, na noite desta terça-feira (15), que pretenda pedir a anulação do resultado das eleições deste ano, segundo informações do jornal Correio Braziliense.

A informação havia sido noticiada pelo portal O Antagonista, que divulgou que o partido pediria a anulação por suposto relatório em que seriam invalidados os resultados gerados em urnas eletrônicas de modelos produzidos antes de 2020.

Assinado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL), seu vice, Márcio Abreu, e pelo engenheiro Flávio Gottardo de Oliveira, o relatório - no qual apareceria também a logo do partido - diz não ser "possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015".

Fiscalização ainda em andamento

O PL, no entanto, afirmou que o resultado da fiscalização do partido termina apenas no mês de dezembro. "Ainda não foi divulgada qualquer versão final do relatório, temos estudos em andamento. A versão publicada pelo Antagonista é obsoleta e não está assinada por ninguém”, diz o comunicado.

Na semana passada, o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, não reconheceu a vitória de Lula nas eleições. O dirigente partidário disse que a legenda não se posicionaria sobre a lisura do pleito até a divulgação do relatório da fiscalização das Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — que, no dia seguinte, assim como as outras entidades fiscalizadoras, também não encontrou indícios de fraude no processo eleitoral.