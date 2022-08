Piso salarial de R$ 2.424 para agentes comunitários de Fortaleza é aprovado na Câmara

O piso salarial de R$ 2.424 para agentes comunitários e de endemias de Fortaleza foi aprovado, nesta quarta-feira (3), na Câmara Municipal. A matéria foi admitida por unanimidade.

A proposta com o reajuste salarial da categoria começou a tramitar na manhã desta quarta em regime de urgência. Após ser lido, o texto seguiu para as comissões e foi aprovado. Uma sessão extraordinária foi convocada pela presidência da Casa no início desta tarde para aprovar o piso.

Agora, o texto segue para sanção do prefeito José Sarto (PDT) para entrar em vigor.

A proposta concede um reajuste de 56,3% aos agentes de endemias, em conformidade com o que determina a emenda constitucional federal nº 120, promulgada pelo Congresso em maio. Antes, o piso nacional da categoria era de R$ 1.550.

Ao todo, 3.705 servidores de Fortaleza devem ser beneficiados pela correção.

O Governo do Estado também enviou uma proposta para reajustar o piso salarial dos agentes comunitários e de endemias para a Assembleia Legislativa do Ceará. A matéria começou a tramitar nesta quarta, também em regime de urgência.

Todavia, a sessão desta quarta foi levantada por conta da morte de dois ex-deputados estaduais. Com isso, o texto deve ser apreciado nos próximos dias.