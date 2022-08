AL-CE tem sessão suspensa no retorno do recesso parlamentar após a morte de dois ex-deputados

A sessão plenária da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) que ocorreria nesta quarta-feira (3) foi levantada em decorrência do falecimento de dois ex-deputados. Esse seria o primeiro dia de deliberações e discuros na Casa após a volta do recesso parlamentar, iniciado no dia 15 de julho. As deliberações das pautas e os discursos na tribuna foram transferidos para sessão que deve acontecer na quinta-feira (4).

Os requerimentos pedindo o levantamento da sessão foram de autoria do presidente da AL-CE, deputado Evandro Leitão (PDT). A mensagem foi lida pelo vice-presidente Fernando Santana (PT), que presidiu a Mesa Diretora na ocasião.

Ao respeitarem um minuto de silêncio os parlamentares, também lembraram do falecimento do pai do deputado estadual Elmano de Freitas (PT), ocorrido no último sábado (30). Francisco Feitosa da Costa, o seu Odilon, tinha 93 anos.

Homenagens

A suspensão dos trabalhos por conta da morte de dois parlamentares com passagem pela AL-CE. Um deles é o ex-deputadado José Valdomiro Távora de Castro, que morreu no dia 22 de julho. Ele foi prefeito do muicípio de Mombaça por três mandatos entre 1973 e 1996, eleito estadual em 1990.

Em 1998 chegou ao cargo de segundo suplente de senador, no mandato de Luiz Alberto Vidal Pontes.

"Seu falecimento sensibiliza a todos do meio político cearense, não apenas em função dos relevantes serviços prestados ao Estado do cerá, mas também pelo exemplo de homem humilde, pai exemplar, e pela sua própria atuação integra no Poder Legislativo", disse Evandro Leitão através do requerimento.

A sessão que marcaria o retorno das atividades após o recesso parlamentar foi suspensa também em decorrência do falecimento do ex-deputado Fernando Mota, que morreu no dia 14 de julho.

Ele foi professor da Escola de Engenharia. Integrava a Aliança Renovadora Nacional - Arena e foi eleito em 1978 como deputado estadual, foi reeleito em 1982.

"Vibrante interprete dos anseios desenvolvimentistas das reinvidicações dos municíios que lhe outorgaram os mandatos eleitivos", homenageou o presidente da Casa.