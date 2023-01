PGR se manifesta contra suspensão da posse de André Fernandes e mais 10 deputados

O Ministério Público Federal se manifestou, neste sábado (28), contrário ao pedido de advogados que pretendiam suspender os efeitos jurídicos da diplomação de 11 deputados, entre eles o cearense André Fernandes (PL), por suposta incitação aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A manifestação, assinada pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) após o ministro Alexandre de Moraes estabelecer o prazo de 24 horas para a análise do pedido. A suspensão da diplomação impediria que os deputados tomassem posse na Câmara em 1º de fevereiro.

"Não há justa causa para a instauração de inquérito ou para a inclusão, a princípio, dos parlamentares nos procedimentos investigatórios já instaurados para apurar a autoria dos atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito", opinou. "É óbvio que, caso surjam novos elementos que indiquem que os parlamentares concorreram para os crimes, serão investigados e eventualmente processados na forma da legislação em vigor", diz a manifestação do subprocurador.

Carlos Frederico Santo também defendeu que a imunidade parlamentar começa no momento da diplomação e que eventual quebra de decoro deve ser investigada e processada pelo Conselho de Ética da Câmara de Deputados.

Suspensão da posse

A ação contras os deputados no STF foi impetrada pelo Grupo Prerrogativas, um coletivo de advogados, e cita os seguintes parlamentares:

Dr. Luiz Ovando (PP-MS);

Marcos Pollon (PL-MS);

Rodolfo Nogueira (PL-MS);

João Henrique Catan (PL-MS);

Rafael Tavares (PRTB- MS);

Carlos Jordy (PL-RJ);

Silvia Waiãpi (PL-AP);

André Fernandes (PL-CE);

Nikolas Ferreira (PL-MG);

Sargento Rodrigues (PL-MG);

Walber Virgolino (PL-PB).

Eles alegam que os deputados endossaram os protestos extremistas na Praça dos Três Poderes. A base do pedido de investigação são postagens feitas pelos parlamentares em redes sociais antes e durante as invasões à sede dos Três Poderes.

No caso do cearense, ele publicou em 6 de janeiro, antevéspera dos atos em Brasília, vídeo e comentário no Twitter afirmando que no fim de semana ocorreria o primeiro ato contra o governo Lula.

Legenda: Publicação do deputado federal do Ceará André Fernandes durante os atos terroristas em Brasília Foto: Reprodução

Depois da invasão, ele postou foto da porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes vandalizada pelos criminosos. No último dia 12 de janeiro, o parlamentar enviou nota à imprensa em que dizia que o ato do dia 8/1 parecia, inicialmente, "legítimo". Fernandes ressaltou que não participou do ato.

André Fernandes e outras duas parlamentares, Clarissa Tércio (PP-PE) e Silvia Waiãpi (PL-AP), são alvo de investigação da PGR pelas publicações sobre os atos antidemocráticos.