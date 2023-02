PGR denuncia mais 80 'executores e incitadores' de atos terroristas em Brasília; número chega a 912

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou 80 novas denúncias ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra presos em flagrantes que participaram dos ataques aos Poderes Constitucionais. Os documentos foram enviados nesta segunda-feira (27 ).

As denúncias iniciaram após a invasão às sedes dos três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro deste ano. Com esse novo pedido, o total de denunciados chega a 912, incluindo integrantes de núcleos de executores e incitadores.

Dentre as denúncias, 44 foram acusados de incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas, enquanto os outros 36 devem responder por crimes mais graves, incluindo violência e grave ameaça.

O ministro Alexandre de Moraes foi responsável por assinar as denúncias, protocoladas em dois inquéritos.

Por quais crimes os denunciados podem responder?

Com a denúncia encaminhada ao STF, os invasores terroristas podem responder por diversos crimes, como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Além disso, ainda é possível considerar os crimes de deterioração de patrimônio tombado e de dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União.