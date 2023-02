Zé Dirceu volta a andar após receber alta da UTI e tirar dreno da cabeça

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) deixou a UTI neste sábado (25), dois dias após ser internado com um quadro de hematoma subdural. O petista apresentou uma melhora no estado de saúde, mas ainda segue no hospital, em Brasília.

Um dreno que estava na cabeça dele foi retirado e o político já voltou a caminhar, segundo informações divulgadas por seu filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT- PR).

“A recuperação do meu pai está sendo rápida. Logo estará em casa com a família (...) Ele acordou melhor hoje, médicos tiraram o dreno da cabeça e ele já começou andar com ajuda da fisioterapia, segue no hospital, fora da UTI e em observação apenas”, concluiu.

Zé Dirceu agora segue em observação e fazendo fisioterapia no hospital DF Star, em Brasília. O ex-ministro foi submetido a uma cirurgia no cérebro devido a um hematoma subdural — quando há um acúmulo de sangue que pode alterar a pressão cerebral.

A expectativa é de que o petista receba alta na próxima segunda-feira (27). Nas redes sociais, Zeca Dirceu agradeceu as mensagens de solidariedade.

