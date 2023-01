PF desmente morte de idosa entre presos por atos antidemocráticos em Brasília

A Polícia Federal (PF) negou, na noite desta segunda-feira (9), a morte de uma idosa, que teria ocorrido supostamente após ser detida no acampamento bolsonarista no Quartel-General do Exército, em Brasília.

A fake news se espalhou nas redes sociais após cerca de 1,2 mil pessoas serem retiradas da ocupação e levadas ao ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal. A ação ocorreu um dia depois dos ataques terroristas cometidos nas sedes dos Três Poderes, no domingo (8), e foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia", diz a nota da corporação.

A foto usada no boato está disponível em um banco de imagens gratuito. O fotógrafo responsável por ela, Edu Carvalho, disse ao jornal O Globo que a imagem retrata a sogra dele, Deolinda Tempesta Ferracini, que morreu em novembro de 2022, devido a um acidente vascular cerebral (AVC).

Deputada disseminou fake news

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) ajudou na disseminação da informação falsa, durante seu discurso no plenário da Câmara dos Deputados, na noite da segunda. Ela chegou a dizer que o caso tinha sido confirmado pela Ordem dos Advogados do Brasil no DF (OAB-DF). Depois, disse ter cometido um erro.

Já na madrugada desta terça-feira (10), Bia Kicis pediu "desculpas pelo equívoco".