Pesquisa Quaest Fortaleza: saiba qual o nível de interesse da população nas eleições 2024

O primeiro levantamento realizado pelo instituto Quaest para a eleição municipal de Fortaleza, divulgado na quinta-feira (22), apontou a importância que o eleitorado tem dado para a disputa que ocorrerá em outubro.

Os pesquisadores que realizaram os questionários da análise, contratada pela TV Verdes Mares, indagaram aos fortalezenses o quão interessados estão nas eleições municipais deste ano.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza: veja a influência dos padrinhos políticos na eleição de Fortaleza PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza: veja grau de conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza: Capitão Wagner tem 31%; Sarto, 22%; Evandro, 14%; André,14%

A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo nº. CE-04809/2024, ouviu 900 pessoas e foi realizada entre os dias 19 e 21 de agosto de 2024, com eleitores de 16 anos ou mais na Capital cearense. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Ao considerar os dados estratificados a margem de erro é variável de acordo com a amostra.

O resultado mostrou que a maioria dos eleitores, aproximadamente 48%, estão pouco interessados no pleito. Enquanto isso, 26% do eleitorado afirmou estar nada interessado e 25% respondeu que está muito interessado na disputa. Cerca de 1% não soube ou não respondeu.

Interesse por idade

O índice de pouco interessado é maior na faixa etária que contempla eleitores de 16 a 34 anos, em que a margem de erro é de 6 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nesse estrato, 52% dos entrevistados assinalaram essa opção. Outros 26% afirmaram que não estão nada interessados, enquanto 21% estão muito interessados, e 1% dos que foram consultados não soube responder ou não respondeu.

Ainda no aspecto da idade, o segundo lugar entre os mais desinteressados é da faixa que enquadra pessoas de 35 a 59 anos, em que a margem de erro é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nela, 46% eleitores disseram pouco interessados, 26% nada interessados, 27% estão muito interessados e 1% deles não soube ou não quis responder.

A amostragem de entrevistados com 60 anos ou mais, em que a margem de erro é de 7 pontos percentuais para mais ou para menos, demonstrou ser a mais interessada do que as demais, uma vez que 29% alegou ter muito interesse na eleição. Entretanto, 43% apontou ter pouco interesse, 25% está nada interessado e 3% não soube ou não quis responder.

Interesse entre homens e mulheres

A pesquisa também considerou o nível de interesse entre homens e mulheres de Fortaleza e detalhou como estão se importando com a eleição.

O público feminino, pelo que mostram os dados, é o menos interessado. Cerca de 51% das entrevistadas disseram estar pouco interessadas, 28% alegaram estar nada interessadas e 20% acusaram que estão muito interessadas. Enquanto isso, 1% não soube ou não quis opinar. Nesta categoria, a margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O público masculino, por sua vez, pontuou com 44% no que diz respeito ao pouco interesse. Mas, entre eles, 32% alegaram que estão muito interessados. Aproximadamente 23% do estrato indicou que estão nada interessados, e 1% não soube ou não quis responder. Nesta categoria, a margem de erro é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Interesse de acordo com a religião

A Quaest disponibilizou, em seu questionário, alternativas para estratificar as informações conforme a religião dos participantes da amostra.

Assim, 49% dos católicos afirmam ter pouco interesse e aproximadamente 26% dos praticantes dizem ter muito interesse na eleição. Outros 23% dos praticantes do catolicismo não têm interesse algum e 2% não souberam ou não quiseram responder. Neste aspecto, a margem de erro é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os evangélicos apresentam um índice de pouco interesse de 46%, de nenhum interesse de 28% e de muito interessado de 25%. Os que não souberam ou não quiseram responder totalizam 1%. Quanto a essa categoria, a margem de erro é de 6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Praticantes de outras religiões ou que não têm religião somam 48% quanto aos pouco interessados e 28% no que diz respeito aos nada interessados. Os com muito interesse correspondem a 24%. Entrevistados sem religião ou que professam outras religiões não pontuaram na categoria dos que não souberam ou não responderam. Neste quesito, a margem de erro é de 7 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Renda domiciliar

Três faixas de renda por domicílio foram avaliadas pelo levantamento divulgado na quinta-feira. A primeira enquadra os entrevistados cujas casas concentram até 3 salários mínimos de renda, a segunda aglutina os que têm 3 a 7 salários como renda domiciliar e, por fim, há os que possuem mais de 7 salários mínimos como renda total da residência.

Na primeira faixa, 48% dos eleitores ouvidos estão pouco interessados, 28% nada interessados e 22% muito interessados. Nela, 2% não souberam ou não responderam. A pesquisa considera como margem de erro, nesse quesito, 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na faixa seguinte — de 3 a 7 salários —, 50% disseram estar pouco interessados, 25% nada interessados, 24% muito interessados e 1% não soube ou não quis opinar. Nesta avaliação, a margem de erro é de 6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na última faixa considerada pela Quaest — a de mais de 7 salários mínimos de renda domiciliar —, 42% disseram ter pouco interesse, 40% muito interesse, 18% nada interessado. Nessa categoria não houve pontuação para aqueles que eventualmente não souberam ou não quiseram responder. Neste aspecto, a margem de erro é de 9 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Interesse de acordo com a escolaridade

Entre os que cursaram até o ensino fundamental, 43% apontaram estar pouco interessado, 31% nada interessado, 24% muito interessado e 2% não quiseram ou não souberam responder. A margem de erro para essa faixa é de 6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Aqueles que têm ensino médio completo ou incompleto também foram contabilizados. Nessa classificação, 52% dos eleitores estão pouco interessados, 26% nada interessados, enquanto 22% têm muito interesse. Não pontuaram os que não souberam ou não responderam. A margem de erro nessa faixa é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Eleitores com ensino superior completo ou com uma formação posterior estão divididos entre 48% com pouco interesse, 32% com muito interesse, 19% com os nada interessados e 1% com aqueles que não souberam ou não quiseram responder. A margem de erro no recorte é de 6 pontos percentuais, para mais ou para menos.