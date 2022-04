Pedido de cassação de Arthur do Val é aprovado pelo Conselho de Ética da Alesp

O pedido de cassação do mandato do deputado Arthur do Val (União Brasil) por quebra de decoro parlamentar foi aprovado pela Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), nesta terça-feira (12).

O processo tem como relator o Delegado Olim (PP) e foi aprovado por nove membros do conselho. De acordo com informações do portal g1, a votação agora seguirá em Plenário em forma de projeto de lei.

Para ser aprovada a cassação, é necessário que 48 dos 94 parlamentares votem pela perda de mandato. A cassação também impede que Arthur se candidate a cargo público nos próximos oito anos.

Na avaliação do relator, Arthur do Val quebrou o decoro parlamentar ao dizer que as refugiadas ucranianas eram “fáceis porque eram pobres”.

Membros do Movimento Brasil Livre (MBL), do qual Arthur faz parte, manifestaram-se na Alesp com cartazes e dizeres de "Não à cassação".

Um grupo de mulheres ucranianas presentes na Alesp gravou um vídeo exibido pela deputada Mônica Seixas (Psol). Uma das representantes listou diversas cenas de mulheres em meio à guerra que assola o país. "Será que as mulheres ucranianas são fáceis? A tragédia que está acontecendo agora na Ucrânia pode responder essa pergunta".

Deputado se manifesta

"Eu errei, ponto final. Quero pedir desculpas principalmente às mulheres ucranianas que estão aqui. Agora, vamos ser sinceros. Todo mundo sabe que esse processo de cassação não é pelo que eu disse, mas por quem disse. A verdade é que todos aqui me odeiam. Esse processo não é pelos meus defeitos, mas por minhas virtudes", disse Arthur do Val.

Arthur do Val ainda afirmou em nota que espera que os colegas não sejam "motivados por vingança".

"É absurdo o que está acontecendo. O processo de cassação está tramitando em velocidade recorde, sobre um áudio sem crime e com o deputado tendo os direitos de defesa cerceados. Vale ressaltar que a Alesp cassou apenas um deputado em toda sua história e o motivo foi a participação comprovada deste em um esquema de corrupção", diz a nota.

Falas polêmicas