Alesp vota parecer sobre cassação do mandato de Arthur do Val nesta terça-feira (12)

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) vota nesta terça-feira (12) o parecer da cassação do mandato do deputado estadual Arthur do Val (União Brasil-SP), conhecido como "Mamãe Falei".

A casa abriu o processo após o vazamento de áudios em que ele faz comentários sexistas contra mulheres da Ucrânia. O parlamentar diz nas gravações, por exemplo, que elas "são fáceis porque são pobres".

O parecer será apreciado por nove membros do Conselho de Ética, que podem votar consensual ou separadamente. Após a votação, o processo é encaminhado ao plenário da Alesp.

Em seguida, o resultado passará pela Mesa Diretora da Alesp, que é composta por três deputados (presidente, primeiro e segundo secretários) e dará o aval para o caso seguir ao plenário.

As punições previstas são advertência, censura verbal ou escrita, perda temporária ou perda de mandato.

Falas