Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação é destaque em Seminário de Gestores Públicos do CE

No próximo dia 17 de junho, às 8h, a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, abrirá o Seminário de Gestores Públicos do Ceará 2024 com a assinatura dos termos de compromisso das obras aprovadas no Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação. O evento acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Lançado pelo Governo Federal em maio de 2023, o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica pretende investir cerca de R$ 4 bilhões entre 2023 e 2026 para concluir mais de 3.500 obras de infraestrutura escolar em todo o Brasil. A iniciativa visa garantir o acesso à educação pública de qualidade.

A solenidade de abertura do Seminário de Gestores Públicos do Ceará 2024 vai consolidar essa iniciativa com a assinatura dos termos das obras aprovadas. O evento também será um espaço para debates e troca de experiências sobre os desafios e melhores práticas da gestão pública, com foco na governança digital e no desenvolvimento sustentável.

SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS DO CEARÁ

O Seminário de Gestores Públicos do Ceará, um dos maiores eventos sobre gestão pública do país, reunirá participantes da administração pública do Ceará e do Brasil. Em sua 12ª edição, em 2024, o evento terá como tema "Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas". Os debates incluirão temas como geração de emprego, renda, sustentabilidade, governança digital e eleições 2024, além do uso da inteligência artificial e os desafios do novo cenário eleitoral no Brasil.

Dentre os nomes já confirmados para o encontro, estão Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará; Jade Romero (PT), vice-governadora do Ceará; José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza; Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza; Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza; Rholden Botelho de Queiroz, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE); Edilberto Pontes, presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB) e corregedor do TCE-CE; Patrícia Saboya, conselheira do TCE-CE; Haley de Carvalho Filho, procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará; Gardel Rolim, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza; Joaquim Cartaxo Filho, diretor superintendente do Sebrae Ceará; Luiz Gastão, presidente do sistema Fecomércio Ceará; Antônio Abelardo Benevides Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE); Júnior Castro, presidente da Associação dos Municípios do Ceará (APRECE); Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste; Wesley Vaz, auditor-chefe de governança e inovação do Tribunal de Contas da União (TCU), e Águeda Muniz, diretora de relações institucionais da Ambiental Ceará.

As inscrições para o Seminário de Gestores Públicos do Ceará 2024 são gratuitas e podem ser realizadas através do site www.gestorespublicosce.com.br. O evento ocorrerá nos dias 17 e 18 de junho, no Centro de Eventos do Ceará.

SERVIÇO

Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2024 - 12ª edição

Tema: Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas

Data: 17 e 18 de junho

Horário: 8h às 20h

Local: Centro de Eventos do Ceará (pavilhão Oeste | portão A | salões Taíba e Pecém

Inscrições gratuitas