Orçamento 2024: bancada cearense se reúne na terça (5) para definir emendas no último dia de prazo

O prazo para apresentação de emendas de bancada ao Orçamento de 2024 foi prorrogado novamente. O que antes devia ser feito até a última sexta-feira (1°) foi adiado para terça-feira (5), às 20h. Em busca do consenso, a bancada cearense vai realizar uma nova reunião amanhã, às 9h.

Segundo o coordenador do bloco, o deputado Eduardo Bismarck (PDT), todas as indicações de recursos serão lançadas juntas, já que, até o fim do prazo, qualquer parlamentar pode mudar de opinião sobre os moldes das emendas.

A preocupação não ocorre à toa: um dos dilemas na bancada é a destinação de metade da cifra para ações do Governo do Estado. De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), esses repasses ajudariam no custeio da rede oncológica do Ceará.

Ainda conforme Bismarck, até a última sexta, apenas quatro bancadas estaduais fizeram a indicação de recursos ao Orçamento de 2024.

Em linhas gerais, cada estado tem entre 15 e 20 emendas de bancada disponíveis, em valor total que pode chegar a R$ 316.933.036.

Tratamento de câncer

Elmano chegou a se reunir anteriormente com deputados e senadores do Ceará em busca dos recursos. Uma das suas principais promessas de campanha foi implantar unidades de tratamento de câncer em todos os hospitais regionais do Estado. Agora, o governador quer ampliar esse plano.

“Estamos propondo para todas as microrregiões do Estado. É um investimento na ordem de R$ 270 milhões. Precisamos, portanto, da ajuda da bancada federal, que sempre foi muito sensível às questões de saúde do povo cearense, e nós estamos em uma expectativa muito positiva de que a bancada possa aportar esses recursos”, disse o governador, no mês passado.