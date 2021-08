OAB-CE aciona PF por suspeita de pesquisa falsa na eleição para presidência da entidade

Mensagens com uma suposta pesquisa de intenção de votos para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) viraram caso de polícia. Nesta terça-feira (24), a entidade acionou a Polícia Federal (PF) para investigar denúncias de advogados que receberam mensagens de texto através do número “28118” questionando sobre as preferências eleitorais na disputa prevista para novembro.

De acordo com a instituição, há suspeitas de violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), já que a base de dados dos profissionais não foi disponibilizada a qualquer instituto de pesquisa. No pedido de investigação, a OAB-CE aponta ainda que o remetente pode ter invadido os cadastros de milhares de advogados.

"Grave"

“É um assunto extremamente grave, onde é preciso que seja investigado com muito rigor de onde partiu o vazamento da base de dados para terceiros ou empresas. É uma grave violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e que ainda propaga notícias falsas, sem uma fonte oficial de pesquisa”, destacou Erinaldo Dantas, atual presidente da OAB-CE.

No encontro, na sede da PF, o superintendente regional da instituição, Caio Rodrigo Pellim, prometeu conduzir as investigações com rigor. “O caso está sendo analisando com todo o cuidado para que possamos tomar as medidas necessárias para a garantia e o respeito das leis. A PF enxerga a OAB como parceira e este será mais um trabalho conjunto de apuração”, ressaltou.

O advogado Sávio Aguiar, que também disputa a presidência da OAB-CE com Erinaldo Dantas e é citado na suposta pesquisa, foi procurado pela reportagem, mas não foi localizado.