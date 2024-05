Relatório final da CPI da Enel aponta irregularidades e pede fim do contrato da empresa no Ceará

O relatório final da CPI da Enel, instalada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) pede a caducidade do contrato de concessão da empresa do Ceará. Essa é uma das conclusões do documento que deve ser apresentado pelo relador, deputado Guilherme Landim (PDT), nesta terça-feira (7).

A previsão é de que o relatório seja votado ainda nesta terça na comissão e levado ao plenário na quarta-feira (8). Depois disso, ele deve ser encaminhado aos 10 órgãos estaduais e nacionais para os quais a CPI faz solicitações.

Veja também PontoPoder CPI da Enel apresenta relatório nesta terça; relembre a saga dos deputados contra a empresa

Entre as conclusões apontadas pelo relatório, estão:

"A constatação de descumprimento de dispositivos do contrato de concessão e do contrato de compra e venda"; "a constatação de descumprimento de resoluções da Aneel e de dispositivos legais"; "a constatação de falhas ou ausência de investimentos por parte da Enel na melhoria da rede de distribuição e do atendimento comercial"; "a constatação de falhas ou ineficiência na atuação do órgão regulador (Aneel)"; "a constatação de que há verdadeiro descaso da enel para com as vítimas de acidentes fatais decorrentes de falhas no setor elétrico"; "as constatações sobre o descumprimento de prazos regulatórios, orçamentos exorbitantes e ausência de dados técnicos".

Assim, o documento solicita ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias, o ajuizamento de ação judicial contra a Enel Ceará para "rescindir o contrato de concessão e solicitar a abertura de processo administrativo disciplinar na Aneel".

A meta é que "seja declarada a caducidade do contrato de concessão da referida concessionária".

O relatório solicita também ao Ministério de Minas e Energia, comandado por Alexandre Silveira, que solicite "urgência em adotar as providências necessárias para efetivar o pedido de caducidade do referido antes de 2028, por quebra contratual".

Ainda para a pasta, é solicitada a abertura de processo disciplinar para "punir severamente as transgressões reiteradas" da Enel Ceará.

'Danos coletivos'

São ainda solicitados ao Ministério Público do Ceará e a Defensoria Pública do Ceará o ajuizamento de ação por danos morais coletivos contra a Enel Ceará pelos "prejuízos causados a população do Ceará".

São citados como razões a "má qualidade dos serviços prestados, os inúmeros incidentes de apagões nos últimos anos e a falta de energia recorrente de maneira difusa em todas as regiões do Estado nos últimos feriados".

Também é solicitada o ingresso de Ação Civil Público de Danos Morais Coletivos pelos "prejuízos causados aos familiares das vítimas fatais de acidentes decorrentes de falhas do setor elétrico".

O relatório pede ainda a investigação do Ministério Público do Estado para apurar se há "indícios de crime de apropriação indébita de tributos municipais". Entre os citados estão a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) e ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Regularização de obras

Ao Governo do Estado, o relatório solicita que sejam estipulados prazos para que a Enel Ceará regularize 81 obras do Plano Anual de Investimentos Especial que, segundo o relator, "encontram-se atrasadas e sem previsão de conclusão".

Pede ainda que a Procuradoria Geral do Estado ajuíze ação contra a Enel Ceará por descumprimento da cláusula sétima do Contrato de Compra e Venda da Coelce, celebrando em 1998.

Aneel

O relatório elaborado por Guilherme Landim pede ainda medidas contra a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável por fiscalizar as distribuidoras de energia elétrica no País.

Ao Congresso Nacional, é solicitada a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional para investigar "as irregularidades e ineficiência da atuação da Aneel na regulação dos serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica em todo o Brasil".

As "irregularidades na atuação da Aneel" também são alvo de investigação solicitada pelo relatório ao Ministério Público Federal.

Ao legislativo nacional, o documento solicita ainda a "criação de uma pensão destinada a apoiar financeiramente os familiares das vítimas de acidentes fatais" e o aprimoramento d alegislação que regula os serviços públicos de energia elétrica em todo o País.

Mais informações em instantes.