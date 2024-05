Heitor Holanda toma posse na Câmara Municipal de Fortaleza, substituindo Fábio Rubens

O suplente de vereador Heitor Holanda (Avante) tomou posse na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta terça-feira (7). O político, que se candidatou pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) na última eleição, assume a cadeira de Fábio Rubens (PDT), que se licenciou do mandato.

Ao ser empossado, o parlamentar se emocionou e lembrou o início da trajetória na vida pública. “Tenho 40 anos que me dedico às pessoas que mais precisam. Deus me deu o dom da vida para que eu possa ajudar. Se depender de política, vou morrer fazendo o bem”, disse emocionado.

Segundo Holanda, sua permanência no Plenário Fausto Arruda vai se dar ao longo dos próximos quatro meses. O período é semelhante ao que esteve no mandato durante a legislatura passada.

Os colegas de Parlamento deram boas-vindas ao suplente. Um deles foi o presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT), que falou da sua proximidade e se colocou à disposição do membro do Avante.

"Sei do seu compromisso, do seu trabalho. Lhe conheço há pelo menos 20 anos e sei da dedicação que vossa excelência tem com seu eleitorado, com a militância política. Sempre defendendo seu bairro, sua comunidade, sua população, de maneira muito decente e leal".

O gesto foi seguido por outros integrantes do Legislativo, como Lúcio Bruno (PDT), Ronivaldo Maia (PSD), Emanuel Acrízio (Avante), Adail Júnior (PDT), Marcelo Lemos (Avante), Doutor Vicente (PT), Júlio Brizzi (PT) e Jorge Pinheiro (PSDB).

O Diário do Nordeste procurou Fábio Rubens a fim de saber qual será o rumo político do titular, mas não obteve êxito até o fechamento desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma resposta.