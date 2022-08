O que é plebiscito? Entenda consulta popular citada por Ciro Gomes no Jornal Nacional

Durante entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo, nesta terça-feira (23) o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) citou, entre assuntos como proposta, a realização de plebiscitos para decisões importantes no Brasil, caso seja eleito. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro passou pela sabatina na segunda (22), assim como passarão os demais ao longo desta semana.

Segundo Ciro, a proposta de governo seria fazer com que o Congresso Nacional escute o voto popular, impossibilitando votações que sigam apenas os interesses dos parlamentares.

Logo após a entrevista, a discussão sobre plebiscito se multiplicou nas redes sociais.

O que é plebiscito?

Conforme definição do Tribunal Superior Eleitoral, tanto o plebiscito como o referendo "são consultas ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa".

A diferença estaria no fato de que o plebiscito é convocado antes da criação do ato legislativo ou administrativo que dê conta do assunto em pauta. No caso do referendo, a consulta ao povo é posterior.

Os dois, designa o TSE, estão previstos no art. 14 da Constituição Federal e regulamentados pela Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. Ela determina que questões de relevância nacional podem ter plebiscitos convocados mediante decretos legislativos.

Quem pode convocar o plebiscito?

Assim, essa consulta pode ser convocada sempre que o Legislativo desejar saber da população sobre um assunto relevante e do interesse de todos.

A convocação ocorre em casos de desmembramento, incorporação e criação de estados e territórios federais, por exemplo. O requisito é que os votantes sejam pessoas diretamente interessadas e afetadas pela ação.