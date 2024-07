De Cid a Elmano: o peso da influência dos governadores na eleição em Fortaleza

A eleição em Fortaleza, neste ano, vai trazer um fato que não ocorria há 12 anos: o governador terá uma candidatura própria para defender explicitamente ainda no primeiro turno. A última vez que isso aconteceu foi em 2012 quando o então governador Cid Gomes rompeu com a então prefeita Luizianne Lins e lançou Roberto Cláudio naquele ano.

Desde então, justamente por esse rompimento na Capital cearense, o governador Camilo Santana (2015 - 2022), um petista de compromisso com Cid e Ciro, até então, deixava o PT de Luizianne isolado, mesmo com a candidatura da ex-prefeita nos dois pleitos seguintes.

A manifestação de apoio de Camilo ocorria apenas nos segundos turnos – foi assim com Roberto Cláudio em 2016 e com José Sarto em 2020, ambos do PDT. Nas duas oportunidades, o PT teve Luizianne como candidata. Com o fim do primeiro turno, a parlamentar se ausentava das disputas na cidade pela rivalidade interna com o governador.