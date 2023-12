Novo ministro do STJ, Teodoro Silva Santos visita estátua de padre Cícero para agradecer nomeação

Nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no último mês de novembro, o cearense Teodoro Silva Santos visitou, nesta quinta-feira (21), a estátua do padre Cícero Romão Batista na Colina do Horto, em Juazeiro do Norte.

O ministro, que é de Juazeiro do Norte e devoto de Padre Cícero, foi ao local vestido como o religioso para agradecer a nomeação no Tribunal. No local, ele rezou junto à estátua do sacerdote pela graça alcançada.

"Esse novo desafio que Deus me ajudou e o Padre Cícero a superar, que foi chegar a ministro do Superior Tribunal de Justiça, sem dúvida o dedo do Padre Cícero estava lá, porque eu confesso, ali só milagre mesmo e Padre Cicero mais uma vez me elevou, de maneira que eu jamais deixarei de ser devoto desse santo padre", disse o ministro em entrevista à TV Verdes Mares Cariri.

Teodoro Silva Santos tomou posse como ministro do STJ no dia 22 de novembro, após ser indicado à Corte pelo presidente Lula e ter a indicação aprovada no Senado.

Simbolismo

A posse de Teodoro no novo posto foi cercada de simbolismo e importância para o Ceará e o Nordeste. O ministro ingressou no STJ após concorrer a uma das vagas designadas a desembargador. Até recentemente, Teodoro ocupava uma cadeira no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e passou a integrar o corpo de magistrados de uma das principais cortes de Justiça do país.

O STJ foi criado pela Constituição Federal de 1988 e é a corte responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o país. É de responsabilidade do STJ a solução definitiva de casos cíveis e criminais que não envolvam questões constitucionais. Especificamente para esses casos, a palavra final cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Especialistas do mundo jurídico defendem que a composição do STJ, formada por 33 ministros, contemple magistrados de todas as regiões do país e da maior quantidade possível de estados da federação.

Como um país de dimensões continentais, o ordenamento jurídico brasileiro precisa ter uma interpretação do direito de maneira federativa, contemplando as diferentes visões do país. Atualmente, a região Sudeste tem a maioria dos ministros na Corte. Por isso, cada indicação de ministros de diferentes perfis e das regiões Norte e Nordeste é importante neste quesito.

Quem é Teodoro Silva Santos

Natural de Juazeiro do Norte, Teodoro Silva Santos ingressou no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em 2011, pelo Quinto Constitucional, em vaga reservada a membros do Ministério Público do Estado (MPCE).

Ele passou 18 anos no MPCE, onde foi promotor e, posteriormente, procurador de Justiça. É bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com mestrado em Direito Constitucional pela mesma instituição.