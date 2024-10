Nova diretoria do TJCE é eleita para biênio 2025-2027; Heráclito Viera será o novo presidente

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) elegeu, nesta quinta-feira (10), a nova diretoria do Poder Judiciário estadual para o biênio 2025-2027. Na ocasião, o desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto foi escolhido como presidente da Corte na nova gestão. Ele recebeu 32 votos favoráveis ao seu nome, enquanto o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), obteve 19 votos.

O novo presidente da Poder Judiciário do Ceará vai substituir o desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, atual chefe da Corte. A cerimônia de posse do biênio 2025-2027 está prevista para ocorrer no dia 31 de janeiro de 2025. Atualmente, Heráclito ocupa o cargo de vice-presidente do TJCE.

Veja também Papo Carreira Concurso TJCE: portaria inclui novas vagas para áreas de níveis médio e superior PontoPoder Refis do TJCE: deputados do Ceará aprovam refinanciamento de dívidas oriundas de processos judiciais

Durante a eleição, o Pleno do Tribunal também elegeu o desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato como novo vice-presidente. Ele foi o único magistrado a submeter candidatura ao cargo. Os desembargadores definiram, ainda, o novo corregedor e ouvidor do TJCE para o biênio 2025-2027.

Concorreram ao cargo de corregedor-geral de Justiça o desembargador Mário Parente Teófilo Neto e a desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, que foi eleita por 29 a 20. Houve um voto em branco. Já para o cargo de ouvidor do poder Judiciário houve apenas a candidatura da desembargadora Andrea Mendes Bezerra Delfino, vencedora da eleição para a vaga. Essa é a primeira eleição para o cargo.

A votação ocorreu por ordem de antiguidade dos desembargadores, com chamada nominal. Na ocasião, os votos eram depositados em urnas diferentes, distribuídas de acordo com o cargo.