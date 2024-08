Refis do TJCE: deputados do Ceará aprovam refinanciamento de dívidas oriundas de processos judiciais

Os deputados estaduais aprovaram, nesta quinta-feira (8), um programa de refinanciamento de débitos originários de processos judiciais no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A medida deve contemplar pessoas físicas e jurídicas com dívidas no Tribunal.

Poderão ser contemplados os débitos originados de processos judiciais gerados até 31 de dezembro de 2023.

Com o programa, o TJCE espera arrecadar cerca de R$ 4 milhões, decorrentes de custas processuais, e R$ 500 mil oriundo de outros débitos.

Dentre as operações que podem ser negociadas pelos cidadãos que estão inclusos, ou não, na Dívida Ativa do Estado por conta das dívidas com a Justiça, estão:

créditos tributários das receitas de custas das serventias judiciais;

taxas judiciais;

preparo dos recursos;

taxa de fiscalização judiciárias e outras despesas;

alienação de materiais e equipamentos;

multas contratuais;

multas aplicadas em processos de natureza civil;

outros débitos eventuais.

Os valores podem ser negociados com descontos, que variam de 40% a 100% de juros e multas, e parcelados em até 24 vezes.

Para aqueles que optarem pelo pagamento em parcela única, a redução dos juros e das multas é de 100%. Para quem parcelar em seis vezes, o desconto é de 60%. Em 12 vezes, o abatimento é de 60% dos juros e multas e, em 24 vezes, é de 40%.

O valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 300.

Os débitos originários de outra natureza poderão ser pagos da seguinte forma:

100% de desconto em juros e multas se pagos em parcela única;

50% de desconto em juros e multas se pago em até 10 vezes.

As parcelas não poderão ser inferiores a R$ 500.

O benefício poderá ser solicitado no site do próprio TJCE quando a medida estiver em vigor. A adesão ao Refis poderá ser feita em até 60 dias após a publicação da lei.