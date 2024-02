'Ninguém é dono do PT, ninguém é dono de candidatura', diz Camilo sobre sucessão em Fortaleza

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), ainda evita falar preferências, dentro do Partido dos Trabalhadores, para a candidatura à Prefeitura de Fortaleza neste ano. "Ninguém é dono do PT, ninguém é dono de candidatura. Tudo será discutido de forma democrática, no debate", disse.

Camilo esteve presente no evento de filiação da primeira fatia do grupo político do senador Cid Gomes ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), neste domingo (4), em Fortaleza.

Na ocasião, em entrevista à imprensa, o ministro comentou que o PT trabalha cinco nomes para apresentar na disputa. "O PT saberá discutir não só internamente como, também, com os nossos aliados. Repito: ninguém constrói eleição sozinho. É preciso ouvir a base do governador Elmano [de Freitas] e a base do presidente Lula", ponderou o ex-governador.

"As eleições, a definição de candidatura, nós vamos tomar no momento certo. O que eu tenho definido é que é importante garantir o projeto político do Ceará e dos municípios cearenses. Não é um projeto pessoal de ninguém. Estamos nos partidos da base do presidente Lula. É um projeto de País, do Brasil", continuou Camilo.

Além disso, o ministro reforçou que a intenção do seu grupo político é que o prefeito da Capital esteja alinhado com o projeto de governo do Estado e do País. "Quem ganha com isso é o povo de Fortaleza", afirmou.

Pré-candidatos do PT

No momento, há cinco pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza pelo PT: o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT); os deputados estaduais Guilherme Sampaio (PT) e Larissa Gaspar (PT); a deputada federal Luizianne Lins (PT) e o Assessor Especial de Assuntos Municipais, Artur Bruno (PT).