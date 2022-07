"Não sou de esquerda, de direita ou do centro. Sou do céu", diz deputado pastor em discurso na AL-CE

O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos), que faz parte da bancada evangélica da Assembleia Legislativa do Ceará, disse durante pronunciamento na Casa, nesta quinta-feira (14), que o seu posicionamento político não é de esquerda ou direita, "eu sou do céu", destacou.

O parlamentar é um dos membros da base do governo de Izolda Cela (PDT) e pré-candidato à reeleição.

O deputado, que também é pastor, frequentemente utiliza o tempo no Grande Expediente para discursar e, durante o pronunciamento, utiliza-se também de passagens bíblicas. Seu partido, o Republicanos, é presidido no Ceará também por um pastor, o vereador de Fortaleza Ronaldo Martins.

Ao defender o desarmamento da população civil, Apóstolo assegurou que não se encaixa nos espectros políticos, afirmando que não tem um posicionamento "polarizado".

"Eu não sou de esquerda, não. Nem de esquerda, ou direita ou de centro, eu sou do céu. O que vem do alto que me ilumina", disse.

O parlamentar falava sobre o caso que ocorreu no último fim de semana, em Foz do Iguaçu, quando um militante do Partido dos Trabalhadores foi morto a tiros enquanto comemorava o aniversário de 50 anos, por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).