Casais na política do Ceará fazem pré-campanha em dobradinha com foco em eleitorado religioso

Não é novidade a presença na política de pessoas da mesma família, pelo contrário, são casos que predominam, sejam em mandatos simultâneos em cargos distintos sejam em heranças de eleitorado em fim de mandato ou desistência de disputas. A eleição de 2022, no entanto, desenha um cenário com nuances de novidade: mais casais que vão disputar o pleito em dobradinha e com forte apelo junto ao eleitorado religioso.

Até então, a principal referência de casal alçado na política, com força principalmente em grupos evangélicos, eram o deputado federal Dr. Jaziel (PL) - médico e pastor, e a deputada estadual Dra. Silvana (PL), também médica. Nas eleições de 2018, ambos foram eleitos após campanha em dobradinha, com o slogan "cordão de três dobras é mais difícil de quebrar", uma referência a trecho bíblico.

Jaziel já foi vereador de Fortaleza e deputado estadual. Silvana foi reeleita em 2018. Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jaziel e Silvana cumprem frequente agenda em igrejas no Ceará e até mesmo em outros estados, como foi o caso do recente encontro com Bolsonaro no aniversário da Assembleia de Deus Madureira em Goiânia.

Pré-candidatos à reeleição em 2022, atuam juntos no material de campanha do PL que tem sido veiculado nas últimas semanas.

Estreia na política

No mesmo embalo de levar o amor do âmbito privado para o público, uma das principais expectativas eleitorais é a estreia em campanha de Dayany Bittencourt, esposa do deputado federal licenciado e pré-candidato ao Governo, Capitão Wagner (PL).

Dayany, que usa publicamente o nome de "Dayany do Capitão", foi filiada ao Republicanos em junho de 2021, em Brasília, com mobilização da cúpula nacional do partido, mas deixou a sigla neste ano para se filiar ao União Brasil, presidido, no Estado, pelo marido.

A aproximação com o Republicanos em 2020, no entanto, foi um dos fatos que abriu as portas para a relação com o público nas igrejas, visto que a legenda reúne pastores e outras lideranças religiosas.

Pré-candidata a deputada federal, Dayany tem cruzado o Estado, principalmente participando de eventos religosos. Em um deles, no final de maio, denominado Primeiro Encontro de Mulheres da Igreja Jerusalém, ela é apresentada pelo líder religioso, Bispo Palhano, como "uma pré-candidata a deputada federal, que é esposa de Capitão Wagner, pré-candidato ao Governo do Estado do Ceará", a uma plateia lotada de mulheres.

"Estão enfrentando uma luta grande, uma luta grande. Vocês não sabem a opressão de Satanás, daqueles que são usados por Satanás para não querer sair do poder, para massacrar as igrejas, para massacrar a família e é o que nós não podemos permitir", diz o líder ao apresentar Dayany às mulheres.

Nas redes sociais, há diversas publicações também em que ambos aparecem recebendo orações em eventos religiosos. Casados há mais de duas décadas, há ainda declarações de amor que trazem também discurso eleitoral. "Descrevê-lo em palavras seria difícil. Quando o conheci, tive a certeza no meu coração de que ele era o escolhido de Deus pra mim. Um homem de Deus, um esposo maravilhoso, um pai presente e, além de tudo, um homem decente e preparado. Eu quero a mudança, e você?!", escreve Dayany, em post com fotos do casal.

Em fevereiro, Dayany e Wagner viajaram até Israel para serem batizados no Rio Jordão após cerimônia de "renovação de votos" do casamento na mesma viagem. O evento internacional, que reuniu vários casais, é organizado por outro par que pretende apostar na dobradinha eleitoral: o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) e a pré-candidata a deputada federal Bispa Vanessa (Republicanos).

Líderes religiosos

Pastor da "Igreja do Senhor Jesus", Apóstolo Luiz Henrique foi eleito deputado estadual em 2018 e, quatro anos depois, vai disputar a reeleição ao lado da esposa, estreante na política.

Dessa forma, o casal estende a atuação conjunta na igreja para o campo político. Nas redes sociais de ambos, as publicações são principalmente sobre ações religiosas, cultos e publicações com discurso ideológico ligado a "valores cristãos".

A foto de casal no perfil e o apelo ao discurso de valores de "família cristã" se repetem em todos os casos, mas a política é feita de distinção. Candidatos e candidatas surgem aos montes. É ver como, de fato, na campanha eleitoral, tais pré-candidaturas vão firmar compromisso com a defesa de direitos básicos e como mudar a realidade tão sofrida de tantos brasileiros que mal têm tido acesso à comida ou moradia, por exemplo, quem dirá a acompanhar a vida romântica de pré-candidatos e políticos nas redes sociais.