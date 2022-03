Família no Ceará teve três gerações de mulheres deputadas estaduais; conheça a história

Em quase 190 anos, apenas 31 mulheres ocuparam vaga de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) desde que foi criada. Desse total, três delas são da mesma família: um singular feito na história política do Estado.

As três gerações de mulheres deputadas estaduais no Ceará são formadas pelas ex-deputadas Maria Lúcia Magalhães Corrêa, mãe de Inês Arruda e avó de Lívia Arruda.

Além da carreira no Legislativo, Inês Arruda também foi prefeita de Caucaia, e a filha, Lívia Arruda, vice-prefeita.

A trajetória da família

Maria Lúcia Magalhães Corrêa foi deputada por quatro mandatos (de 1979 a 1982; de 1987 a 1990; de 1991 a 1994 e de 1995 a 1998) e fez parte do parlamento que criou a Carta Magna do Estado. Natural de Senador Pompeu, graduou-se em Filosofia e foi professora.

Entrou na vida pública a partir da gestão do marido, Danilo Dalmo da Rocha Corrêa, prefeito de Caucaia de 1976 a 1982. Ele também foi deputado estadual. O sogro de Maria Lúcia, Edson da Mota Corrêa, ou Tenente Edson, foi deputado estadual em sete legislaturas consecutivas.

Foi presidente da Comissão de Educação na Assembleia, área em que atuou com afinco no Estado durante sua carreira, e terceira secretária da Mesa Diretora. Ela também foi presidente do PSDB de Caucaia.

Inês Arruda

O legado político de Maria Lúcia seguiu-se, então, com a filha, Inês Arruda, casada também com um ex-prefeito de Caucaia, Zé Gerardo, ex-deputado federal. Em 1998, já atuando na vida pública como primeira-dama, Inês foi eleita deputada estadual com mais de 80 mil votos, uma votação expressiva. No Legislativo, foi presidente da Comissão de Transportes.

Foi reeleita em 2002, mas deixou o cargo em 2004, quando foi eleita prefeita de Caucaia.

Legenda: Inês Arruda e Fernanda Pessoa - atual deputada estadual - na Assembleia Legislativa do Ceará Foto: José Leomar

Em 2014, Inês assumiu vaga de deputada como suplente do ex-deputado Nelson Martins (PT). No período, priorizou temas voltados aos direitos das mulheres e protagonizou um episódio inusitado. Ela protocolou e aprovou, juntos aos deputados um requerimento de congratulações pelo aniversário da filha Malu Arruda.

Em 2020, chegou a ser candidata a vice-prefeita em Caucaia, em chapa com o marido, Zé Gerardo. Eles desistiram da candidatura durante a campanha e tiveram a chapa indeferida pela Justiça Eleitoral. Zé Gerardo foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa, e Inês Arruda também enfrentou problemas na Justiça por improbidade administrativa.

Lívia Arruda

A carreira política chegou à terceira geração. Criada em uma das mais tradicionais famílias políticas de Caucaia, Lívia Arruda foi eleita deputada estadual em 2006, como a mais jovem parlamentar do Brasil, então com 22 anos.

Lívia foi presidente da Comissão de Infância e Adolescência e integrou as comissões de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços; Ciência e Tecnologia; Fiscalização e Controle e Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano.

Legenda: Lívia Arruda e Naumi Amorim, vice-prefeita e prefeitos de Caucaia, eleitos em 2016 Foto: Kleber A. Gonçalves

Em 2016, tornou-se vice-prefeita de Caucaia, na gestão do ex-prefeito Naumi Amorim.

A coluna tentou contato com Lívia Arruda, mas não houve retorno às solicitações de entrevista. A ex-deputada Inês Arruda não foi localizada.