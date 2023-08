Na retomada da Câmara, servidores fazem ato por piso da Enfermagem e melhoria para Guarda Municipal

Na retomada dos trabalhos legislativos dos vereadores de Fortaleza nesta terça-feira (1º), servidores se reuniram em frente ao Parlamento Municipal para cobrar o pagamento do piso da Enfermagem e melhorias para a Guarda Municipal.

Durante o ato, eles cobraram a reabertura do diálogo sobre o pagamento do piso da Enfermagem para toda a categoria de Fortaleza e da negociação sobre a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Guarda e Defesa Civil da Capital.

Segundo o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort), as tratativas do PCCS estão paradas há cerca de 70 dias. Segundo a categoria, a Prefeitura tinha se comprometido com a atualização, mas, até o momento, o acordo não teria sido cumprido.

A manifestação ocorreu do lado de fora da Câmara, enquanto dentro a sessão de reabertura era realizada com a presença do prefeito José Sarto (PDT). Antes da sessão iniciar, uma banda com instrumentos de sopro recepcionava os vereadores, abafando as palavras de ordem ecoadas pelos manifestantes.

Sobre a situação, o presidente da Casa, vereador Gardel Rolim (PDT), disse que recebeu os sindicalistas para estabelecer um cronograma de negociações. As datas, todavia, não foram informadas.

"A Câmara é a casa do povo, nós recebemos sindicalistas, pessoas que vêm reivindicar, cobrar alguma coisa, quase que diariamente. Eu mesmo estive hoje pela manhã conversando com representantes sindicais, estabelecendo um cronograma, datas para que nós possamos receber (as demandas) de forma mais atenciosa, para dialogar, discutir", ressaltou o presidente.

Para pagar o piso da enfermagem e alterar o plano de cargos e carreiras, o Poder Executivo da Capital precisa enviar um projeto de lei para ser votado pela Câmara. Somente após aprovação dos parlamentares, o prefeito pode sancionar a medida.

Concursos

Durante seu discurso na tribuna da Câmara, o prefeito destacou o esforço da gestão para ampliar o quadro de servidores por meio de concurso.

José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza "Já realizamos concurso para professores e professoras, com 2 mil vagas, mas nós não ficamos por aí. Atualmente, estão em andamento os concursos: para a Guarda Municipal, com mil vagas; da Secretaria Municipal de Finanças, com 50 vagas. E tenho o compromisso de ainda este ano lançar o edital para o concurso do Iplanfor, com 60 vagas; da AMC, com 128 vagas; e da Saúde com mais de 2 mil vagas"

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil