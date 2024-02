Na Câmara, Sarto aponta metas para 2024 e chora ao relembrar trajetória: 'Olho com o orgulho'

Com ânimo acalmados na Câmara Municipal de Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) discursou durante a abertura dos trabalhos legislativos de 2024, destacando ações da gestão e indicando entregas para este ano. Ao relembrar a carreira política e mencionar os filhos, Sarto se emocionou, finalizando a fala com a voz embargada.

"Fortaleza não merece o que aconteceu hoje. Contem com esse time, com meu empenho pessoal – estou suando a camisa de emoção por estar aqui como prefeito da cidade, vindo lá da Barra do Ceará, estudando em escola pública. 35 anos de vida pública de ficha limpa, nenhuma reprimenda. É meu dever, não é favor, mas tenho 30 anos de história, que revisito com muito orgulho. Posso olhar para meus filhos e filhas e olho com orgulho", finaliza o prefeito, em lágrimas.

A solenidade foi marcada pelo clima beligerante que se instalou no início da sessão, quando o gestor subiu à tribuna. Tão logo tentou discursar, Sarto foi surpreendido por protestos de alguns representantes sindicais da Educação e da Saúde no plenário da Casa, incluindo a vereadora Ana Paula Brandão (PDT), que já presidiu o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE).

A tensão escalou para uma confusão que terminou com colegas agredidos e encaminhamento de Boletins de Ocorrência (B.O.) contra a parlamentar. Os trabalhos foram suspensos por quase uma hora e o prefeito – entre outros políticos – isolado na sala da Presidência da Câmara até que a situação fosse amenizada. Somente assim, a sessão foi retomada.

Balanço

Na ocasião, Sarto destacou políticas desempenhadas pela Prefeitura ao longo do mandato e projetou novas entregas para este ano. No campo da saúde, o gestor se comprometeu com a entrega do Novo Gonzaguinha e do Frotinha da Messejana.

Também ressaltou a disponibilidade de um pacote de investimentos de cerca de R$ 130 milhões na atenção básica de Fortaleza, a fim de reforçar os atendimentos. Nessa perspectiva, o Executivo espera inaugurar 16 novos postos de saúde – há 14 em construção –, além de reformar 96 unidades. Atualmente, há 41 obras em andamento.

“Vamos reconstruir do zero nove postos de saúde, seis estão em execução. Estamos reformando as seis UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) gerenciadas pelo Município e implantando nove farmácias polo, sendo que quatro já foram entregues”, apontou.

Também está previsto o lançamento do programa "Vida Nova" na sexta-feira (2). Orçado em R$ 2,2 bilhões, as atividades preveem 220 novas obras divididas em quatro eixos: urbanização; novos equipamentos para ampliação de serviços; meio ambiente; e infraestruturas viárias e mobilidade.

Sarto também prometeu expandir o programa de parques urbanos e obras do "Meu Bairro Empreendedor".